Nuovo record negativo per la Serie A, giornata con il minor numero di gol della storia

Serie A, il record segnato dalla settima giornata

Dopo la pausa delle nazionali nel weekend appena passato è tornata la Serie A ma con il dispiacere dei tifosi e degli appassionati non è riuscita a mettere in scena un bello spettacolo anzi, ha segnato un nuovo record negativo per la competizione che mette ancora una volta in risalto le difficoltà che vive il nostro calcio. Nelle dieci partite che sono andate in scena tra sabato e lunedì infatti è stato registrato il numero più basso di gol segnati da quando le squadre partecipanti al campionato italiano sono venti, sono infatti stati realizzati solamente undici gol, due dei quali grazie al posticipo di ieri sera.

Tra le partite che sono state giocate, ben quattro sono finite con il risultato di 0-0 che pur potendo portare un punto importante ad entrambe le formazioni in campo, non aiuta nello spettacolo da offrire al pubblico italiano, soprattutto quello neutrale, e ancora di più a quello estero che sceglie di seguire la Serie A. Tante poi anche le partite con pochi gol e che sul campo hanno regalato poche emozioni con squadre fortemente chiuse che hanno pensato prima a non subire gol piuttosto che cercare di segnare, unica nota positiva rimane il Como di Cesc Fabregas che più di tutte riesce a regalare sempre partite emozionanti.

Serie A, i motivi della mancanza di spettacolo

Prima dell’ultima giornata di Serie A invece il record negativo era conteso da altre 4 giornate che avevano segnato un massimo di 13 gol realizzati nelle dieci partite scese in campo, tra queste quella più recente è la seconda giornata della stagione 2022/2023 dove gli 0-0 erano sempre 4, ma le partite con tanti gol erano diverse. Se invece si prende in esame tutta la storia della competizione il record fortunatamente è ben lontano visto che è detenuto dalla ventisettesima giornata della stagione 1968/1969 dove i gol totali furono solo 6, su un totale però di otto partite giocate e 16 squadre partecipanti.

Questi numeri come detto mostrano ancora una volta come la Serie A stia vivendo un momento di grande crisi dovuta sia alla mancanza di grandi campioni nelle squadre più importanti, sia per la mancanza di partite emozionanti e con risultati elevati che possono appassionare e avvicinare anche i tifosi meno accaniti. In realtà le due problematiche si influenzano vicendevolmente portando quindi ad una difficile soluzione da trovare, anche per questo la Lega ha spinto e poi ottenuto la possibilità di giocare Milan Como in Australia, così da esportare il prodotto del calcio italiano.