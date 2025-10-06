Serie A, Inter demolisce Cremonese 4-1. Napoli e Roma vincono con fatica. Juve-Milan 0-0. In classifica prime 5 squadre in 3 punti.

Serie A, l’Angolino della sesta giornata. Un’Inter scalmanata per tutto il primo tempo ha schiacciato la Cremonese nella propria area, segnando due reti con la “bola”. Grandissimo Bonny, un centravanti vero, con una capacità di gioco che ben si integra con quella di Lautaro.

Le reti avrebbero potuto essere almeno il doppio se i bauscia non avessero voluto entrare in porta col pallone. Il popolo interista spesso urlava al portatore di palla: “Tira!”. Si è vista la mano di Chivu: pressing alto, gioco verticale, interscambio di posizione fra i giocatori; i cremonesi impazzivano per cercarli, altro che “turun, terass, tetass”: tutte le lodi prese nelle prime gare andavano a donne di facili costumi.

Non so se per suggerimento di Nicola, la Cremonese ha tentato di portarsi avanti a inizio ripresa. Bene per la Beneamata: in quindici minuti ha piazzato altre due reti.

Se prendi gol stando in difesa, come fai a pensare che non ne prenderai allungando la squadra?

I nerazzurri hanno continuato il pressing e i grigiorossi sono ritornati di nuovo a chiudersi per paura di subire un punteggio più che tennistico. Un’Inter così non la si vedeva dai tempi del “taca la bala” di Herrera; oggi non ci sarebbe stata grazia per alcuna squadra.

Allo scadere, soddisfazione anche per i cremonesi: rete della bandiera nell’unico avvicinamento all’area nerazzurra di tutta la gara; aver perso solo 4-1 contro questa Inter è, per loro, motivo di gloria.

Più impegnative le gare vinte dalla Maggica e dal Napoli, entrambe in rimonta. Alla Roma, che pure ha fatto una buona gara, è andato tutto bene; alla Fiorentina di piena sfiga.

Kean ha colpito un palo, Piccoli la traversa e Gosens è riuscito a sbagliare una rete clamorosa, più facile da segnare che da sbagliare; avrebbe fatto centro anche Elly Schlein, che mai ne centra una. Proprio Pioli il patto con la fortuna lo ha giocato tutto sul campionato vinto con i casciavit!

Il Napoli comincia a capire quanto incidono gli impegni infrasettimanali di Champions. È partito con grande impegno per abbattere subito il Genoa, ma si è visto che non aveva “gamba” e che i rossoblù ne contenevano senza particolari difficoltà gli sfoghi. Nella circostanza Conte ha apparecchiato un 4-3-3 velleitario che scopriva il centrocampo, permettendo ai genoani qualche pericolosa sortita, al termine di una delle quali si sono trovati in vantaggio.

Il Napoli ha fatto alzare dalla panchina De Bruyne e Spinazzoli che, trasformando il gioco nell’abituale 4-1-4-1, hanno fatto la differenza. Il Genoa non ha attacco: urge trovare un uomo d’area, con Colombo (non Cristoforo) non si salpa per nessun lido.

Primo tempo non certo da incorniciare fra Juve e Milan.

I gobbi sono stati un po’ più pericolosi dei casciavit, che non hanno mai spaventato Di Gregorio. In evidenza solo Conceição e Pulisic. Le due squadre sono partite per impostare una gara molto tattica, ergo noiosa: troppa la fifa di andare sotto.

Iniziata la ripresa, si comprende quanto sia vero il detto: “San Giuan el fa no ingan”. È stato assegnato un rigore più che generoso al Milan; ha tirato Capitan America, nettamente sopra la traversa. Rigore non c’era, rigore fallito.

Dopo la grande occasione buttata, il Milan ha cercato di rifarsi gettandosi in avanti; la Juve si è invece affidata esclusivamente alle invenzioni di Conceição, che Bartesaghi aveva difficoltà a contenere.

Entrambe le squadre non meritavano la vittoria, e così è stato: 0-0 tra i mugolii dei tifosi presenti allo stadio di Torino.

Intanto i diavoli, in due big match, hanno fatto 4 punti: beati loro!

In classifica le cinque squadre di testa sono racchiuse in tre punti: massimo equilibrio.