PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ 38^ giornata: Kim Min-Jae spicca tra gli squalificati (3-4 giugno 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: GLI SQUALIFICATI

Come sempre, parlando delle probabili formazioni di Serie A, dobbiamo fare anche un rapido focus sui calciatori squalificati, che dunque non potranno scendere in campo nella 38^ giornata e hanno concluso in anticipo il loro campionato. Chi spicca sugli altri è Kim Min-Jae: il centrale sudcoreano parteciperà alla festa scudetto al Diego Armando Maradona, ma non sarà in campo e dunque la sua avventura nel Napoli potrebbe essere già conclusa, visto che si parla con insistenza di una cessione al Manchester United che sarebbe cosa fatta. Saranno due gli squalificati in casa Udinese, nella sfida casalinga contro la Juventus: si tratta del difensore sloveno Jaka Bijol e dell’esterno olandese Marvin Zeegelaar.

Probabili formazioni Torino Inter/ Diretta tv: Lukaku oppure Dzeko? (Serie A, 2 giugno 2023)

Già nell’anticipo del venerdì sera Kristian Thortsvedt, il centrocampista dal quale forse si aspettava qualcosa in più, non aveva potuto giocare Sassuolo Fiorentina; la Salernitana sarà invece senza Tonny Vilhena e il Bologna dovrà fare a meno, per l’ultima giornata del suo ottimo campionato, del centrocampista Nicolsa Dominguez. Infine l’ultimo squalificato nelle probabili formazioni di Serie A: si tratta di Giulio Donati, laterale destro del Monza che in questa stagione, storica e fantastica per la squadra brianzola, non ha trovato molto spazio. (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Bologna Napoli, Serie A/ Quote: quanti titolari per Spalletti? (28 maggio 2023)

CHI GIOCA NELLA 38^ GIORNATA?

È arrivato il momento del nostro ultimo appuntamento con le probabili formazioni di Serie A: si giocano le partite della 38^ giornata, dunque si conclude un campionato che il Napoli ha vinto con largo anticipo (cinque turni) e vantaggio sulle inseguitrici, e che ha già fornito altri verdetti. Noi qui parliamo di probabili formazioni: chi giocherà nella 38^ giornata di Serie A? Possiamo dirlo senza timore di smentite: ci sarà ampio turnover su tanti campi, perché appunto gli obiettivi sono già stati raggiunti (o falliti), ci saranno alcuni calciatori al passo d’addio e ancora due finali europee che Inter e Fiorentina devono disputare.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Moduli e scelte 37^ giornata: gli squalificati del turno sono ben 11

Dunque, sarà difficile capire a prescindere chi potrebbe essere in campo; nella nostra analisi sulle probabili formazioni di Serie A dunque proveremo a prendere in considerazione qualche tema “neutro”, fare magari un focus su determinati giocatori e anche parlare delle uniche partite che contino ancora qualcosa. Mettiamoci comodi, perché ci siamo: in attesa che finalmente si giochi, possiamo rapidamente valutare il contesto della 38^ giornata di Serie A con le sue probabili formazioni, ultimo capitolo della nostra rubrica almeno per questa stagione, che è stata sicuramente parecchio intensa e sta per arrivare a conclusione.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: PER LA SALVEZZA

Nelle probabili formazioni di Serie A, Spezia e Verona sono le due squadre totalmente interessate alla 38^ giornata: liguri e veneti si giocano la salvezza, rispettivamente sui campi di Roma e Milan. Leonardo Semplici giocherà all’Olimpico con il 3-5-2: senza Holm e Caldara, avremo una difesa Wisniewski-Ampadu-Nikolaou davanti a Dragowski, con Amian che si allarga ancora sulla fascia destra partendo dal centrocampo e Reca che agirà invece sulla corsia sinistra. In mezzo di fatto si gioca con tre calciatori adibiti all’impostazione, come è sempre stato in stagione: il centrale dovrebbe essere Bourabia, dunque saranno delle mezzali tattiche sia Ekdal che Salvatore Esposito che come detto possono organizzare la manovra della squadra. Davanti ci si affida a Nzola, 13 gol in questo campionato, che farà compagnia a Gyasi, il jolly dello Spezia.

Il Verona invece spera di recuperare Lasagna e Lazovic, importantissimi: senza di loro, a San Siro, Marco Zaffaroni farebbe giocare Ngonge e Verdi sulla trequarti a supporto di Djuric, che sembra essere in vantaggio su Gaich per il ruolo di prima punta. Per il centrocampo è tornato a disposizione Hrustic: anche lui può agire tra le linee, lasciando così la zona mediana a disposizione di Tamèze, sicuro titolare, e Sulemana che si gioca il posto con il ben più esperto Miguel Veloso, che potrebbe essere importante con la sua abilità nei calci piazzati. Faraoni e Depaoli partono in vantaggio per occupare le corsie esterne; in difesa qltri ballottaggi aperti ma Cabal, Hien e Magnani dovrebbero partire titolari a protezione del portiere Montipò, naturalmente confermatissimo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA