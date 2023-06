PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER/ Quote: Mkhitaryan e Correa grandi assenti (3 giugno 2023)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER: GLI ASSENTI

Quali sono i giocatori assenti dalle probabili formazioni di Torino Inter? In casa granata, mister Ivan Juric ha due giocatori che hanno già terminato anzitempo il campionato: parliamo di Radonjic, bloccato da una lesione al retto femorale sinistro, e dell’ex di turno Lazaro, che ha riportato una lesione tra il primo e il secondo grado del muscolo grande adduttore della coscia destra.

In casa Inter naturalmente c’è invece sullo sfondo la finale di Champions League, verso la quale lavorano l’attaccante argentino Correa (distrazione muscolare al soleo della gamba destra) e soprattutto l’armeno Mkhitaryan, che nel derby di ritorno ha riportato una distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra e il cui recupero sarebbe particolarmente importante per mister Simone Inzaghi nel centrocampo nerazzurro. Ricordiamo poi la lomboglutalgia di cui soffre Skriniar, per il difensore slovacco è purtroppo un triste finale della lunga e bella avventura vissuta con la maglia dell’Inter, prima di trasferirsi nell’estate ormai prossima al Paris Saint Germain. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Torino Inter attirano la nostra attenzione a poche ore dalla partita di oggi allo Stadio Olimpico Grande Torino per la trentottesima e ultima giornata di Serie A, con gli ospiti nerazzurri in primo piano. Infatti l’Inter di Simone Inzaghi ha raggiunto la certezza della qualificazione per la prossima Champions League con la vittoria di settimana scorsa contro l’Atalanta, ma adesso pensa a sabato prossimo e sulla strada di Istanbul e della finale contro il Manchester City bisognerà preservare i titolari, ma senza perdere il ritmo e la condizione.

Il Torino si godrà invece un congedo di lusso dai suoi tifosi dopo un campionato che globalmente possiamo considerare più che positivo, settimana scorsa la vittoria contro lo Spezia ha portato i granata all’ottavo posto e naturalmente adesso l’obiettivo è una vittoria di prestigio che possa essere la ciliegina sulla torta per gli uomini di mister Ivan Juric. Tutto questo premesso, adesso possiamo analizzare più nel dettaglio tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Torino Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo diamo uno sguardo anche al pronostico su Torino Inter in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa granata sono leggermente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,50, mentre poi si sale a quota 2,65 sul segno 2 in caso di vittoria dell’Inter e fino a 3,40 volte la posta in palio sul segno X qualora la partita finisse in pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER

LE SCELTE DI JURIC

Nelle probabili formazioni di Torino Inter, pochi calcoli per Ivan Juric che vuole chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico in questa ultima giornata decisamente prestigiosa per i granata contro la finalista di Champions League. Disegniamo allora per il Torino il modulo 3-4-2-1 che dovrebbe prevedere i titolari in campo, a cominciare dal portiere Milinkovic-Savic; davanti a lui, ecco la retroguardia a tre che dovrebbe essere composta da Djidji, Schuurs e Buongiorno; a centrocampo invece i possibili titolari dovrebbero essere Singo, Ricci, Ilic e Rodriguez da destra a sinistra; infine, nel reparto offensivo del Torino ecco Miranchuk e Vlasic sulla trequarti, a supporto del centravanti che sarà naturalmente Sanabria.

LE MOSSE DI INZAGHI

Per Simone Inzaghi le probabili formazioni di Torino Inter saranno fatalmente condizionate dalla finale di Champions League di sabato prossimo. Il turnover sarà ampio, anche se magari a partita in corso entreranno diversi titolari per giocare almeno un po’ e non perdere il ritmo partita dopo un periodo molto intenso con 17 partite dal 1° aprile al 27 maggio. Il modulo sarà sempre il 3-5-2, con Handanovic in porta (all’addio?) e davanti a lui l’ex D’Ambrosio, De Vrij e forse Darmian, altro ex e forse maggior indiziato fra i titolari per Istanbul a giocare dal primo minuto; ampie rotazioni anche a centrocampo, proviamo ad immaginare il reparto con Bellanova, Gagliardini, Asllani, Calhanoglu e Gosens che potrebbero essere titolari da destra a sinistra; rebus anche in attacco, magari potremmo rivedere titolare in campionato Dzeko e accanto a lui Lautaro Martinez stanti i problemi di Correa.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER: IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Darmian; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.











