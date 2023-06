PRONOSTICI SERIE A/ Quote e previsioni: cosa succederà allo Zini? 38^ giornata, 3-4 giugno 2023

PRONOSTICI SERIE A: FOCUS CREMONESE SALERNITANA

Cremonese Salernitana è un’altra partita del sabato che merita di essere presentata per i pronostici Serie A verso la trentottesima giornata, anche se ormai c’è poco in palio fra i lombardi già retrocessi e i campani invece già salvi. L’agenzia di scommesse Snai ritiene molto incerto l’esito di questa partita di fine stagione: il segno 1 è infatti quotato a 2,65 per il successo casalingo della Cremonese, mentre in caso di vittoria esterna da parte della Salernitana ecco che la quotazione per il segno 2 è pari a 2,45. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello che è superiore agli altri due, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 3,45.

PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote: tutto sul big-match allo Stadium (37^ giornata, 28 maggio 2023)

Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi questa sera alle ore 21.00 nella partita Cremonese Salernitana, naturalmente presso lo stadio Giovanni Zini della città lombarda, ecco che sempre l’agenzia Snai quota l’Under 2,5 a 2,25, mentre in caso di Over si arriverebbe a quota 1,55. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a 1,45, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 2,50 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni sulle partite della 36^ giornata

SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Serie A ci fanno compagnia per l’ultima volta in questa stagione, perché ci attendono le partite della trentottesima giornata della Serie A 2022-2023, cioè l’ultima fatica di questo campionato, iniziata a dire il vero con l’anticipo di ieri sera mentre oggi ci saranno ulteriori tre anticipi e domani le ultime sei partite. Adesso quindi ci sono in totale nove incontri di questo ultimo turno della grande avventura del massimo campionato al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le partite di Serie A, a partire appunto da questa sera, dato che tutto si svolgerà in orari fra il tardissimo pomeriggio e la prima serata.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni 35^ giornata: che occasione per la Juventus!

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma nelle prossime ore, infatti oggi, sabato 3 giugno 2023, seguiremo tre anticipi della trentottesima giornata, anche se gli incontri con verdetti ancorai palio si disputeranno domani.

PRONOSTICI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO TORINO INTER

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie A sarà Torino Inter, un grande classico del calcio italiano anche se ormai con ben poco in palio. Il Torino arriva dal largo successo sul campo dello Spezia e cerca la ciliegina sulla torta per salutare al meglio i propri tifosi, l’Inter invece con la vittoria contro l’Atalanta si è assicurata un posto nella prossima Champions League e adesso pensa naturalmente in particolare alla grande finale dell’attuale edizione, che come tutti sappiamo si giocherà sabato prossimo a Istanbul contro il Manchester City.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Torino Inter di questa sera, naturalmente allo stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese, ci dicono che potrebbero partire leggermente favoriti i padroni di casa granata, infatti il segno 1 per la vittoria del Torino è quotato a 2,50, mentre poi si sale a 3,40 sul segno X naturalmente in caso di pareggio oppure fino a 2,65 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse l’Inter questo bell’anticipo a Torino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA