Serie A, quarto posto in Champions League: pronostici e quote/ Chi e’ il favorito?

Serie A, qualificazione in Champions League: cinque squadre in 8 punti per il 4° posto

A 10 giornate dal termine della Serie A, è tempo di analizzare pronostici e quote relativi ai verdetti più attesi della competizione. Se per il tricolore i giochi sembrano ormai chiusi, con l’Inter che viaggia spedita verso la seconda stella, diverso è il caso per il quarto posto valido per la qualificazione alla Champions League. La lotta è infuocata, con 5 squadre in soli 8 punti a fronte dei 30 ancora a disposizione.

DIRETTA/ Lazio Bologna Primavera (risultato finale 3-0): vittoria netta dei biancocelesti! (11 marzo 2024)

L’ultima giornata di Serie A non ha scardinato le incertezze, anzi; gli incroci che abbiamo osservato hanno reso ancora più convulsa la lotta al quarto posto valido per la qualificazione in Champions League. Il Bologna ha interrotto la sua serie di vittorie contro l’Inter, occasione non colta dalla Roma fermata sul pari dalla Fiorentina. Stesso discorso per l’Atalanta con 1 solo punto guadagnato nel match contro la Juventus e per il Napoli, bloccato sull’1-1 contro il Torino.

DIRETTA/ Juventus Atalanta (risultato finale 2-2): doppio Koopmeiners! (10 marzo 2024)

Serie A, per il quarto posto ‘comanda’ il Bologna: quota ‘utopica’ per la Fiorentina

I pronostici per il quarto posto in Champions League non sono dunque cambiati in maniera radicale dopo l’ultima giornata di Serie A. Le quote danno ancora il Bologna come favorito: secondo i betting analyst di William Hill e Betflag gli emiliani sono ancora quotati tra il 2.10 e 2.25. Segue l’Atalanta che a dispetto degli ultimi risultati poco gratificanti è ancora quotata tra 3.00 e 3.25.

La quota della Roma per il quarto posto in Champions League è poco lontana da quella dei bergamaschi, stimata intorno al 4.00; ancora meno confortante il pronostico per il Napoli che con la posta ferma a 8.00 rischia di veder sfumare il sogno di un posto per la competizione europea. Fanalino di coda la Fiorentina con quota a 26 che rappresenta in maniera chiara come le possibilità di qualificazione siano, ad oggi, quasi utopiche.

Diretta/ Bologna Inter (risultato finale 0-1): Sommer salva su Zirkzee! (Serie A 9 marzo 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA