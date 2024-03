Serie A, si salvi chi può/ Lotta per non retrocedere: Salernitana out, Frosinone in caduta (22 marzo 2024)

SERIE A, LE SQUADRE COINVOLTE NELLA RETROCESSIONE

Quali sono le squadre di Serie A che rischiano la retrocessione? Per analizzare la lotta salvezza, ci serve un limite per delimitare la zona rossa che vive l’incubo cadetteria e le squadre destinate a vivere le ultime partite con una certa tranquillità. Questo confine lo troviamo tra Genoa e Lecce, rispettivamente 12esimo a 34 punti e 13esimo a 28. Dunque indichiamo il Lecce come la prima squadra da cui partire per considerare una squadra “a rischio”.

Colantuono nuovo allenatore Salernitana/ Esonerato Liverani, nello staff anche Ribery (Serie A 19 marzo 2024)

L’Udinese, appena sotto ai pugliesi, vanta 27 punti mentre a 26 c’è il duo Verona-Cagliari. L’ultima formazione virtualmente salva è l’Empoli a quota 25 con Frosinone (24), Sassuolo (23) e Salernitana (14) che se dovesse finire oggi la Serie A si ritroverebbero a salutarla per approdare in Serie B. I punti ancora disponibili sono 27 e tutto può succedere nei prossimi 810 minuti più recupero.

Nuovo allenatore Salernitana: esonerato Liverani/ Serie A, in pole c'è Colantuono (oggi 18 marzo 2024)

SERIE A, LECCE E UDINESE: COME SONO MESSE?

Avendo ora le otto squadre a rischio Serie B, andiamo ad analizzare il calendario. Partiamo dalle prime due, Lecce e Udinese, quelle che al momento sono più in superficie. I pugliesi iniziano e finiscono questo filotto nel peggior modo possibile ovvero affrontando le big. Nelle prossime, i giallorossi affrontano Roma in casa e Milan fuori mentre chiuderanno con il match interno con l’Atalanta e la trasferta di Napoli. Nel mezzo, scontri diretti consecutivi con Empoli in casa e Sassuolo fuori più Cagliari in trasferta e Udinese tra le mura amiche. Queste sfide, sono intervallate a metà dalla partita in casa con il Monza.

DIRETTA/ Roma Sassuolo (risultato finale 1-0): Viti si divora il pari! (Serie A, 17 marzo 2024)

L’Udinese ha subito la trasferta di Reggio Emilia col Sassuolo che potrebbe o allungare sui neroverdi o venir travolti dal vortice delle ultime tre. I bianconeri hanno poi due big match, entrambi in casa, con l’Inter impegnata a chiudere il discorso Scudetto e la Roma in corsa Champions. Poi arriverà il Verona, prima della doppia gara con Bologna (trasferta) e Napoli (casa). Le ultime tre sono praticamente finali salvezza: Lecce-Udinese, Udinese-Empoli e Frosinone-Udinese. Avere tre gare con le big in casa, porta l’Udinese a dover giocare la maggior parte degli scontri salvezza in trasferta per un totale di quattro su cinque.

CALENDARIO LECCE: Roma (C), Milan (T), EMPOLI (C), SASSUOLO (T), Monza (C), CAGLIARI (T), UDINESE (C), Atalanta (C), Napoli (T).

CALENDARIO UDINESE: SASSUOLO (T), Inter (C), Roma (C), VERONA (T), Bologna (T), Napoli (C), UDINESE (C), EMPOLI (C), FROSINONE (T).

SERIE A, LE SITUAZIONI DI VERONA, CAGLIARI E EMPOLI

Proseguiamo la nostra analisi vedendo da vicino il cammina che avranno “i fratelli dei 26 punti”, Verona e Cagliari, e l’Empoli attualmente salvo. Gli scaligeri vanno subito proprio a Cagliari per questo importante scontro diretto. Dopodiché, al Bentegodi arriveranno Genoa e soprattutto Udinese, intervallate dalla trasferta di Bergamo con l’Atalanta. Affrontati i bianconeri, il Verona sfideranno quattro squadre e mezzo su cinque senza obiettivi di salvezza. Il mezzo riguarda la Salernitana, avversaria del 37esimo turno quando a meno di miracoli i campani saranno già spacciati. Le altre partite vedranno il Verona affrontare Lazio in trasferta, Fiorentina e Torino in casa e infine Inter fuori. Se proviamo a prevedere il futuro, tolto la Lazio e la Fiorentina, sia Torino che Inter non dovrebbero avere chissà quali ambizioni a quel punto del campionato, soprattutto i neroazzurri.

Il Cagliari avrà come detto subito l’esame Verona in casa. Doppia partita tra le mura amiche dato che arriverà l’Atalanta prima della trasferta di Milano contro l’Inter, che potrebbe valere lo Scudetto della truppa di Inzaghi. I sardi ospiteranno poi la Juventus, prima di una trasferta col Genoa e ad un Cagliari-Lecce che potrebbe valere molto alla 35esima. Le ultime tre vedranno il Cagliari andare a Milano contro un Milan senza chissà quali motivazioni, forse addirittura impegnato in Europa, un Sassuolo che potrebbe essere affamato di punti e infine una Fiorentina che dipenderà sia dal percorso europeo che in campionato.

Chiudiamo questo trio di squadre con l’Empoli. La squadra di Nicola ha subito l’Inter che potrebbe ritardare la corsa alla salvezza, desiderosa di chiudere la pratica Scudetto. Dopodiché c’è la sfida casalinga col Torino, la sentitissima partita con il Lecce per questioni di classifica e il Napoli in casa. Nelle ultime cinque, i toscani hanno le sfide con le big in trasferta (Atalanta alla 34 e Lazio alla 36), ma gli scontri diretti in casa (Frosinone alla 34 e Udinese alla 37). L’atto finale sarà nuovamente in casa contro la Roma.

CALENDARIO VERONA: CAGLIARI (T), Genoa (C), Atalanta (T), UDINESE (C), Lazio (T), Fiorentina (C), Torino (C), SALERNITANA (T), Inter (C).

CALENDARIO CAGLIARI: Verona (C), Atalanta (C), Inter (T), Juventus (C), Genoa (T), LECCE (C), Milan (T), SASSUOLO (T), Fiorentina (C).

CALENDARIO EMPOLI: Inter (T), Torino (C), LECCE (T), Napoli (C), Atalanta (T), FROSINONE (C), Lazio (T), UDINESE (T), Roma (C).

SERIE A, FROSINONE, SASSUOLO E SALERNITANA: I CASI PIÙ A RISCHIO…

Ora parleremo delle ultime tre della Serie A, quelle che ad oggi dovranno fare più punti di tutti per salvarsi. Cominciamo dal Frosinone: i ciociari hanno nell’immediato la trasferta col Genoa, prima del match in casa col Bologna e di quello al Maradona di Napoli, tre sfide sulla carta molto complicate. Dopo aver affrontato il Torino in trasferta, ecco che il Frosinone avrà due scontri diretti di fila ovvero la Salernitana in casa e l’Empoli in trasferta, la prima forse più agevole dato che alla 34esima i campani potrebbe già essere retrocessi. Archiviata la sfida del Castellani, l’Empoli chiude la stagione tra la sfida ad un Inter probabilmente già campione, un Monza in trasferta che a meno di miracoli non punterà a nulla e infine un Udinese che ad oggi parte con tre punti in più sulla tabella di marcia rispetto al Frosinone ma non è da escludere che potrebbe ritrovarsi in guai peggiori alla 38esima.

Il futuro del Sassuolo passerà tanto dalle imminenti due gare ovvero l’Udinese in casa e la Salernitana fuori. I bianconeri vorranno mettere ancora più punti di distacco tra loro e la retrocessione mentre per i campani sono letteralmente le ultime chiamate. Nelle successive cinque, il Sassuolo non avrà scontri diretti a patto di Sassuolo-Lecce della 33esima. Per il resto, gare in casa con le milanesi alla 32 e 35 più trasferta a Firenze alla 34 e a Genova alla 36. La penultima giornata metterà di fronte Sassuolo e Cagliari, ad oggi distanti tre punti, mentre i neroverdi chiuderanno la stagione con la Lazio all’Olimpico.

Infine abbiamo una Salernitana che dovrà compiere un autentico miracolo, a partire dalla trasferta di Bologna e successivamente dalla gara contro il Sassuolo in casa che potrebbe essere il primo tassello per una rimonta storica. Dopo aver affrontato il club neroverde, la Salernitana avrà solo più due scontri diretti ovvero il Frosinone in trasferta alla 34 e il Verona alla 37. Le restanti vedranno la Salernitana sfidare la Lazio a Roma, Fiorentina e Atalanta in casa, la Juventus a Torino e per concludere il Milan a San Siro. Se bianconeri e rossoneri non dovrebbe avere chissà quali pretese, le altre squadre saranno sicuramente tutte in lotta per Champions o Europa League, complicando i piani della Salernitana.

CALENDARIO FROSINONE: Genoa (T), Bologna (C), Napoli (T), Torino (T), SALERNITANA (C), EMPOLI (T), Inter (C), Monza (T), UDINESE (C).

CALENDARIO SASSUOLO: UDINESE (C), SALERNITANA (T), Milan (C), LECCE (C), Fiorentina (T), Inter (C), Genoa (T), CAGLIARI (C), Lazio (T).

CALENDARIO SALERNITANA: Bologna (T), SASSUOLO (C), Lazio (T), Fiorentina (C), FROSINONE (T), Atalanta (C), Juventus (T), VERONA (C), Milan (T)

SERIE A, COME FINIRÀ LA LOTTA PER NON RETROCEDERE?

Prevedere chi è favorito per salvarsi è molto complicato. Naturalmente si può azzardare con una certa tranquillità che la Salernitana è la più sicura a scendere, riducendo così a sole due posizione le altre sette squadre, al momento racchiuse tra i 23 e i 28 punti. I club con più scontri diretti, elemento che può essere sia pro che contro, sono Lecce, Verona e Sassuolo con quattro partite con squadre facenti parte queste fantomatiche otto squadre in difficoltà.

Molto naturalmente passerà anche da quali obiettivi avranno le altre squadre del campionato. Chi affronta l’Inter da dopo la 32esima circa, Juventus e Milan è a conoscenza di sfidare le migliori della Serie A ma senza che abbiano chissà quale fame nel vincere in campionato, avendo già archiviato i propri obiettivi. Stessa cosa per chi sfiderà il Genoa, l’unica squadra troppo lontana dall’Europa quanto distante dalla retrocessione. Interessante vedere Monza e Torino: ad oggi sono rispettivamente a 5 e 6 punti dal sesto posto, ma con un paio di risultati negativi di fila diventerebbero come il Genoa squadre senza sogni europei o incubi retrocessione. Chi invece affronterà Bologna, Roma, Atalanta, Napoli, Fiorentina e Lazio, qualsiasi sia il periodo, è quasi certo di affrontare squadre ancora in piena lotta europea. In attesa di capire quanto andranno avanti Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina nelle imminenti giornate potrebbero essere distratte da Europa e Conference League. Più andranno avanti e più le piccole ringraziano dato che perderanno energie mentali e fisiche importanti in giro per l’Europa. Insomma, prepariamoci ad una lotta salvezza clamorosa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA