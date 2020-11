Serie A sospesa: era in bozza DPCM/ ‘“Stop campionati sport”: poi il divieto sparisce

«La Serie A e tutti i campionati sportivi di vertice sospesi dal nuovo Dpcm in arrivo tra il 5 novembre e il 3 dicembre»: la “bomba” viene scritta nero su bianco nella bozza circolata questo pomeriggio da Palazzo Chigi in tutte le redazioni italiane, salvo poi quella stessa norma venire di fatto cancellata in una successiva bozza giunta sul tavolo delle Regioni e prodotta anch’essa dal medesimo Governo. Il “giallo” si accende dopo l’ennesima anticipazione sule misure contenute nel Dpcm “annunciato” da sabato e in arrivo (forse) entro la notte di oggi: nell’articolo 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, al punto 9 le misure previste dal Governo dopo il confronto con il Cts vedono la sospensione degli sport nazionali. Così la prima bozza scriveva: «sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva».

“GIALLO” SULLA BOZZA DPCM: LO SPORT VIETATO O NO?

Il mistero dura qualche minuto, quando poi giunge in redazione un’altra bozza del Dpcm 5 novembre (linkata dall’Agenzia Ansa, ndr) in cui lo spot professionistico nazionale torna ad essere “salvo”: ecco infatti l’ultima formulazione prevista dal Governo Conte dopo la prima “erronea” bozza, «sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico». Viene così confermata la linea riportata ancora ieri dalla Gazzetta dello Sport in merito alla prosecuzione degli sport e campionati nazionali: tanto nella prima quanto nella seconda bozza viene invece confermata la chiusura di palestre, piscine e parte dell’attività dilettantistica degli sport di contatto (quelle non normate dalle federazioni, in sostanza). Si dovrà comunque attendere il testo finale del Dpcm per capire cosa effettivamente scatterà dal 5 novembre in poi nelle nuove misure anti-Covid previste dall’esecutivo giallorosso.



