Serie A/ Squadre retrocesse in Serie B matematicamente: Venezia nei guai

Chi retrocederà matematicamente in Serie B dalla Serie A?

La terzultima giornata di questo avvincente campionato potrebbe riservare delle sorprese e soprattutto i primi verdetti. L’uragano Salernitana ha cambiato le carte in tavola di una corsa che sembrava volgere fino a qualche settimana fa in favore del Cagliari: soprattutto, la vittoria dei granata contro il Venezia nel recupero di giovedì scorso ha messo in un mare di guai i lagunari, ora costretti a rincorrere in maniera disperata proprio il quartultimo posto della Salernitana a quota 29 punti.

Recuperare 7 punti in tre partite è già un’impresa proibitiva, inoltre il Venezia ha altre due squadre davanti a sé in classifica, il Genoa a 25 punti e il Cagliari a 28, con il calendario che propone la sfida tra Salernitana e Cagliari proprio in questo weekend di campionato. Dunque il Venezia, che ospiterà tra le mura amiche dello stadio Penzo il Bologna, sarebbe matematicamente retrocesso in Serie B anche con un pareggio contro il felsinei: resterebbe almeno a -7 dalla Salernitana in caso di pareggio dei campani col Cagliari, se vincessero i sardi il quartultimo posto sarebbe addirittura a -8.

Serie A, retrocessione diretta in Serie B: anche il Genoa rischia

Per evitare la retrocessione diretta con due turni d’anticipo al Venezia servirà dunque la vittoria contro il Bologna. Ma c’è un’altra squadra che con un’altra concatenazione di risultati rischia la retrocessione diretta già in questa terzultima giornata di campionato. Si tratta del Genoa, impegnato nell’anticipo del venerdì sera contro la Juventus. I Grifoni infatti, a quota 25 punti, in caso di mancata vittoria contro i bianconeri potrebbero salutare la Serie A matematicamente. Non lo farebbero in caso di pari tra Salernitana e Cagliari. In caso di vittoria granata in questo cruciale scontro diretto, Genoa già in B sia in caso di sconfitta sia in caso di pareggio contro la Juve. In caso di vittoria del Cagliari resterebbe il lumicino della speranza, visto che a -6 il Genoa avrebbe comunque lo scontro diretto favorevole con i sardi. Ma è chiaro che solo una vittoria contro la squadra di Allegri terrebbe vive le speranze di salvezza dei Grifoni, che già in questo turno di campionato rischiano di salutare una Serie A che frequentano ininterrottamente dal 2007.

