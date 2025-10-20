Serie A, Juve ridicolizzata a Como, Napoli ko a Torino. L'Inter vince a Roma. Milan in rimonta con la Fiorentina. Campionato impazzito.

Fuochi d’artificio hanno sottolineato la partenza della settima giornata di campionato di Serie A. Risultati giusti ma inaspettati: il Napoli sconfitto a Torino, la Juve ridicolizzata a Como, chi se l’aspettava? Importante ma più “scommettibile” la vittoria dell’Inter sul campo della Maggica. Il gioco espresso nelle tre gare ha giustificato gli esiti finali.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Il Milan è solo in testa! Diretta gol live score (oggi 19 ottobre 2025)

Il Torino è partito lanciato e, una volta passato in vantaggio, ha lasciato il possesso palla ai ciucci, si è schierato venti metri fuori dalla propria area e ha creato una linea Maginot dalla quale non disdegnava uscire per effettuare pericolose sortite. Il Napoli ha mostrato di non avere alternative di gioco quando sono assenti alcuni titolari; lo vedo nelle quattro di Champions, ma niente sogni scudetto.

DIRETTA/ Milan Fiorentina (risultato finale 2-1): Leao la decide su rigore! (19 ottobre 2025)

Peggio ancora la Gobba di Tudor. O lo sostituisce rapidamente o… buonanotte. Dopo Conte, Allegri e Sarri, tre primari, i bianconeri hanno pensato che bastasse un infermiere. Da che esiste il mondo c’è un limite alle cavolate. Il Como è forte, ma non tanto da stracciare una Juve che difendeva bassa, non so se per scelta o perché messa alle corde dai laghé.

I bianconeri paiono una buona azienda che produce ottimi robot senza avere disponibile l’integratore che dia loro la corretta intelligenza operativa. Rimane un bel pezzo di ferro che si muove in tutte le direzioni possibili ma senza avere chiare idee sulla finalità. L’integratore/allenatore deve sapere quale software inventare per permettere al robot di operare, così Tudor dovrebbe avere chiari gli schemi necessari a far funzionare la sua squadra; ad oggi non pare averli trovati.

DIRETTA/ Atalanta Lazio (risultato finale 0-0): palo di Zappacosta! (oggi 19 ottobre 2025)

Bellissima la gara dell’Olimpico di Roma. Dopo un primo tempo, dominato dai nerazzurri, durante il quale i giallorossi hanno rischiato il K.O., la partita è divenuta più aperta con bauscia e romanisti che si sono confrontati alla pari.

La Beneamata ha mostrato di avere qualcosa in più, ma la Roma non è uscita dalla partita ridimensionata. La squadra è forte, Gasperini ha già saputo dare il proprio imprimatur al gioco, ma se ti capitano i nerazzurri in giornata, in Italia, non c’è scampo per nessuno.

Ci si aspettava un Milan all’assalto, con il coltello fra i denti, contro la derelitta Fiorentina; doveva, coi tre punti, raggiungere la vetta della classifica in solitaria. Invece è iniziata una partita lentissima, palla costantemente a centrocampo, casciavit sempre in possesso palla, Viola che non riuscivano a fare più di due passaggi senza ridare palla ai rossoneri.

Leao, unica punta milanista, è parso completamente fuori ruolo: con i due centrali addosso non riusciva mai a sgasare. Come suole fare Allegri quest’anno, la squadra milanese è scesa sul terreno con il doppio regista: Modric e Ricci. L’unico uomo in campo a superare la mediocrità era Saelemaekers, è tutto dire. Così, nell’assoluta inconsistenza, si è consumato il primo tempo.

Quando, alla ripresa, tutto pareva proseguire sulla falsariga dei 45 minuti iniziali, alla prima avanzata e primo tiro in porta della Viola, una dormita di Maignan & C. ha “costretto” i toscani a passare in vantaggio. La gara è divenuta nervosa e il Diavolo si è gettato in avanti lasciando scoperta la difesa. Una buona avversaria ne avrebbe approfittato abbondantemente.

Non certo la Fiorentina, che è nelle ultime posizioni della classifica. Allegri ha messo in campo Gimenez e spostato Leao nella sua posizione naturale, largo a sinistra. Sono bastati pochi minuti e, approfittando anche del fatto che la Viola era rimasta in dieci per infortunio a Ranieri, Leao, con una conversione al centro, ha sparato il suo primo tiro verso De Gea, che è rimasto imbambolato a vedere la palla finire in rete.

Poi è stato solo Milan. Avanti tutta, con la Fiorentina schiacciata nei propri trenta metri. Azioni confuse in area viola, durante una delle quali Parisi ha trattenuto, senza motivo, Gimenez, regalando un rigore al Milan. Rete di Fofana e Milan che tenta la prima fuga partendo da lontano. I milanisti si sentono Pogacar, i toscani precipitano in zona retrocessione.