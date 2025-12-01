Serie A, giornata di polemiche arbitrali e colpi di genio. La classifica si stringe: quattro squadre separate da un solo punto.

Serie A, risultati della giornata numero 13. Un portiere, nove figuranti e un campione. Tale è la Juve che ha battuto il Cagliari. Nessuna sembianza di gioco che andasse al di là di prodezzucce dei singoli e un “piccolo” Baggio: Yildiz. Solo costui ha saputo rendere felice un pomeriggio che i gobbi pensavano si stesse trasformando in una penosa giornata calcistica novembrina. Due prodezze e i rossoblù sono stati schiacciati in rimonta. In campo, parte isolana, si è ammirato un campioncino, Palestra, capace di mangiarsi più volte Kostic creando grandi difficoltà alla parte sinistra della difesa bianconera; sarà contento Gattuso.

Quando, oramai, il Milan stava vincendo la sua partita, con il solito corto muso, ci ha pensato il varista, coadiuvato da un arbitro caccasotto, a creare casino. Descriviamolo. Novantatreesimo della gara: si crea confusione in area milanista, Romagnoli tira e colpisce il gomito di Pavlovic che stava avvinghiandosi a Marusic. È una situazione di gioco che l’arbitro non vede o giudica ininfluente. Il varista si agita e l’arbitro, anziché mandarlo a quel paese, commette la cavolata di andare a vedere l’azione alla moviola.

Da quello che si vede, pare che il casciavit prenda il pallone sul braccio mentre era alle spalle del laziale, nella posizione in cui vediamo alcune volte impegnati i cagnolini per strada. L’arbitro, capendo che non esiste motivo per dare rigore, invece di annunciare che non ne sussistono gli estremi, si inventa che Marusic aveva commesso fallo sul difensore milanista. Apriti cielo! I laziali si sono, a questo punto giustamente, incavolati e per tutta la settimana se ne discuterà.

I varisti e gli arbitri non hanno ancora capito che debbono evitare di essere protagonisti. Tutto questo mette in secondo piano il commento sulla partita. La Lazio ha giocato un buon primo tempo chiudendo tutte le linee di passaggio agli avversari, mentre i rossoneri, ottenuta la rete con un’ottima ripartenza condotta da Tomori, Modric e conclusa da Leao, si sono chiusi e, quando permettevano agli aquilotti di tirare, il solito Maignan bloccava ogni velleità. Il Milan è favorito per lo scudetto perché le concorrenti saranno impegnate in Europa, mentre i giocatori rossoneri avranno solo il problema di cenare, vedere “Un posto al sole” e andare a letto.

Potremmo definire normale la prestazione interista a Pisa. Contro una squadra che correva all’impazzata i bauscia hanno contrapposto un gioco di paziente attesa sapendo che gli avversari non potevano che calare. Infatti, nella ripresa, gli uomini della Torre nulla hanno potuto fare su due zampate da campione di Lautaro imbeccato da Pio e Barella. Si sono visti in campo Luis Henrique e Diouf. Il primo ha bisogno di giocare, il secondo è parso pronto nel caso ci fosse bisogno.

Il Pisa ha dato quanto poteva, ha un gioco che gli permette di mettere spesso le punte, Nzola in primis, nelle condizioni di insidiare la porta avversaria. La Beneamata è lì con le prime della Serie A, nonostante abbia perso quasi un terzo delle gare di campionato: ciò significa che anche lei può coltivare sogni, specialmente se la sfiga si allontanerà un pochino. Dopo una prima parte di gara durante la quale il Napoli ha giocato meglio, proprio nel momento in cui la Maggica pareva in grado di passare in vantaggio, ecco arrivare la mazzata, per i giallorossi, sotto forma di una crapata di Neres che ha portato la gara su Roma 0-Napoli 1.

Alla ripresa, la Roma ha tentato, togliendo Ferguson e inserendo Baldanzi, di giocare con l’attacco che non desse punti di riferimento ma, come già era successo con Milan e Inter, appena affrontano squadre di livello alto, i giallorossi non sono ancora alla loro altezza. Infatti, solo negli ultimi minuti della gara i capitolini sono riusciti a creare un reale pericolo che ha costretto Milinkovic a superarsi per parare. La Roma non ha avuto la solita velocità e, con il Napoli, se cedi sulla corsa sei finito.

Ora quattro squadre sono racchiuse, in testa alla classifica, in un punticino; siamo a un campionato che si deciderà solo all’ultima giornata. Avvincente!