Una penalità sta per stravolgere il campionato di Serie B, con effetti anche sulla Serie C. Il Brescia sta per ricevere una penalizzazione di 4 punti che cambierà la classifica finale, incidendo sulle retrocessioni e sui playout, gli spareggi per giocarsi la salvezza nel secondo campionato di calcio italiano.

A lanciare la clamorosa indiscrezione è La Gazzetta dello Sport, che spiega le ragioni della penalizzazione per le Rondinelle e l’effetto che essa avrebbe. Il problema nasce da un’irregolarità riscontrata nei pagamenti degli stipendi e delle tasse da parte della società guidata da Massimo Cellino. Sarebbero stati usati crediti d’imposta fasulli per le tasse di febbraio.

PERCHÉ IL BRESCIA RISCHIA LA PENALIZZAZIONE (E LA RETROCESSIONE)

Sulla vicenda era in corso un’indagine avviata a febbraio dalla Covisoc, l’organo di controllo finanziario della FIGC, ma nei giorni scorsi sarebbe arrivata la conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate riguardo all’irregolarità di quei crediti. Di conseguenza, gli atti sono stati trasmessi alla Procura FIGC, che in data odierna avrebbe notificato l’avviso di conclusione delle indagini e fatto partire l’iter per la penalizzazione. Ora è prevista una prima udienza per prendere una decisione ufficiale.

Se la sentenza sarà netta e ben motivata, la FIGC potrebbe decidere di far disputare subito i playout, assumendosi il rischio senza attendere un eventuale ricorso dei bresciani. Al contrario, se ci fossero elementi che rendono probabile un appello, si potrebbe optare per aspettare l’esito dei ricorsi prima di far giocare gli spareggi. Inoltre, resta da verificare se il Brescia abbia commesso la stessa irregolarità anche nella scadenza di aprile: in tal caso, un’ulteriore penalizzazione potrebbe essere applicata, ma riguarderebbe la prossima stagione.

COSA SUCCEDE SE IL BRESCIA VIENE PENALIZZATO DI 4 PUNTI

Inevitabilmente, tale vicenda rischia di sconvolgere il finale del campionato di Serie B, non solo perché il Brescia rischia la retrocessione per motivi amministrativi, ma anche perché ciò cambierebbe tutto per gli altri team in battaglia per la salvezza. Se il Brescia venisse penalizzato di 4 punti, scivolerebbe al terzultimo posto in classifica e scatterebbe la retrocessione con Cittadella e Cosenza.

In tal caso, il Frosinone sarebbe salvo, la Salernitana andrebbe ai playout, ma in una posizione migliore rispetto a quella attuale, e la Sampdoria, già retrocessa, verrebbe “ripescata” e potrebbe giocare il playout.

Intanto, la partita Salernitana Frosinone è stata rinviata e verrà annullata a tutela della regolarità del campionato: quando ci sarà la conferma della penalizzazione e la sentenza sarà definitiva, verrà organizzato un nuovo playout tra Samp e Salernitana, con la partita di ritorno che si giocherà allo stadio Arechi di Salerno.