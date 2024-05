SERIE B, CHI GIOCA IL PLAYOUT?/ Le pericolanti in campo per la salvezza! (oggi 10 maggio 2024)

SERIE B, CHI GIOCA PLAYOUT? IN CAMPO PER LA SALVEZZA!

Sarà un venerdì bollente perché dobbiamo scoprire chi gioca il playout di Serie B, chi riuscirà a salvarsi già al termine di quest’ultima giornata e chi invece purtroppo retrocederà in Serie C senza nemmeno la possibilità di giocarsi lo spareggio, facendo così compagnia a Lecco e FeralpiSalò. Possiamo ricordare che in realtà un anno fa si salvarono entrambe le squadre protagoniste del playout, anche se i ricordi furono piuttosto amari. Infatti la doppia sfida tra Cosenza e Brescia decreto la salvezza dei calabresi e un epilogo pessimo per i tifosi del Brescia, le cui intemperanze portarono alla sconfitta per 3-0 a tavolino nel match di ritorno.

Con il senno di poi, i guai della Reggina portarono all’estromissione degli altri calabresi dalla Serie B e di conseguenza l’esito di quel turbolento playout è stato successivamente annullato, con la riammissione del Brescia al successivo campionato cadetto, che ha visto le Rondinelle lombarde comportarsi decisamente meglio. Adesso quindi sono altre le formazioni a rischio, non ci resta altro che scoprire chi gioca il playout di Serie B… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CORSA A QUATTRO!

Ultima giornata straordinaria per definire chi giocherà i playout di Serie B. Intanto, la prima notizia è che lo spareggio salvezza sarà comunque disputato: in ogni caso non ci saranno più di tre punti tra le due squadre coinvolte e dunque avremo una sfida che però va ancora definita. La classifica, entrando nella 38^ e ultima giornata, è incredibilmente intrigante: lo Spezia ha 41 punti e oggi sarebbe salvo, segue la Ternana con 40 punti mentre Bari e Ascoli sono appaiate a 38. Una delle due, ora i marchigiani per il doppio confronto, sarebbe retrocessa insieme a Lecco e Feralpisalò; l’altra giocherebbe appunto il playout.

Non ci sono incroci diretti nell’ultima giornata: le partite da seguire sono Ascoli Pisa, Bari Brescia, Feralpisalò Ternana e Spezia Venezia. Marchigiani e fere contro avversarie senza più obiettivi, i liguri affrontano un Venezia ancora in corsa per la promozione immediata mentre il Bari ospita il Brescia che può ancora migliorare la sua posizione nella griglia dei playoff, comunque già raggiunta: solo la Ternana è in trasferta ma la Feralpisalò è già retrocessa, dunque una cosa sicuramente da sfruttare per la squadra umbra. Ora però andiamo a leggere meglio quale sia la situazione, per scoprire nel dettaglio chi davvero potrebbe giocare il playout di Serie B.

IL QUADRO SUL PLAYOUT DI SERIE B

Oggi a giocare il playout di Serie B sarebbero Ternana e Bari e i rossoverdi avrebbero il fattore campo, ma la situazione può cambiare totalmente. La Ternana infatti è messa malissimo nei confronti con queste avversarie: ha raccolto appena tre pareggi. Attenzione, allora: c’è una flebile possibilità che queste quattro squadre arrivino in massa a 41 punti. Nel caso, lo Spezia sarebbe salvo mentre la Ternana retrocederebbe in Serie C, il playout lo giocherebbero dunque Bari e Ascoli. I liguri sono quasi salvi: se la Ternana non vincesse a Salò sarebbe fatta a prescindere da qualunque altro risultato (anche il proprio), ma gli umbri manderebbero lo Spezia ai playout vincendo – e ovviamente lo stesso Spezia dovrebbe mancare il successo.

In generale possiamo dire questo: Ascoli e Bari devono evitare la retrocessione immediata ma sono già certi che nell’ipotesi migliore giocheranno il playout, essendo a 3 punti dallo SPezia che ha il doppio confronto a favore con entrambe. La salvezza senza passare dallo spareggio quindi se la giocano solo Spezia e Ternana: raccontato così certamente il quadro è molto più semplice, in caso contrario ci dovremmo addentrare in tutte le casistiche di arrivi a pari punti ma in ogni modo sarà un’ultima giornata davvero intrigante.











