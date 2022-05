Serie B/ Chi va ai play off? Il Perugia spera nel colpaccio

Serie B, chi va ai play off?

La situazione in Serie B è ancora aperta a 90′ dalla fine del campionato, anche se alcune partecipanti alla post season si sono già prese il loro posto. C’è ancora da assegnare il secondo posto diretto in Serie A: Monza in pole position a quota 67 punti, seguito dalla Cremonese a 66 e dal Pisa a 64. Il calendario propone Perugia-Monza, Como-Cremonese e Frosinone-Pisa. Incroci curiosi perché il Frosinone difende 3 punti di vantaggio all’ottavo posto rispetto al Perugia nono, che ha però lo scontro diretto favorevole rispetto ai ciociari.

Dunque, se il Pisa battesse il Frosinone e il Perugia sconfiggesse il Monza, cambierebbero radicalmente le sorti della corsa alla Serie A e di quella ai play off. Potrebbe tornare in gioco la Cremonese in caso di vittoria a Como, ma addirittura se il Monza perdesse a Perugia e la Cremonese non vincesse a Como, sarebbe il Pisa a festeggiare la Serie A, lasciando Monza e Cremonese ai play off. Ai brianzoli basta un punto comunque per festeggiare la Serie A diretta mandando ai play off Cremonese e Pisa, eventualità statisticamente più probabile. Così come il Frosinone ottenendo un punto in casa contro il Pisa completerebbe la griglia dei play off.

Detto delle possibili varianti in questa ultima giornata del campionato cadetto, vanno poi ricordate le altre formazioni già sicure di partecipare alla post season. Brescia e Benevento sono state il lizza per la promozione diretta fino alla scorsa settimana, ma i cattivi risultati ottenuti in queste ultime giornate di campionato hanno lasciato fuori dalla lotta per il secondo posto sia del Rondinelle sia i sanniti, che possono comunque ancora sperare in un passo falso del Pisa a Frosinone e nella speranza di saltare il primo turno dei play off tramite un piazzamento al terzo o al quarto posto. Può migliorare il suo attuale settimo posto anche l’Ascoli, che chiuderà la regular season in casa contro la Ternana. I marchigiani si sono staccati brillantemente dall’ottavo posto e dal rischio di uscire dalla zona play off con una vittoria che ha cambiato le sorti della corsa alla Serie A, quella in casa del Monza, e ora proveranno a coronare un campionato disputato sicuramente al di sopra delle aspettative di inizio stagione.

