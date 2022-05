Serie B/ Chi va ai play out? Il “Moccagatta” campo centrale

Quali sono le squadre che si giocheranno la salvezza ai play out nel campionato di Serie B?

La serata dell’ultima giornata di campionato di Serie B emetterà i suoi verdetti anche per le squadre costrette a scendere in Serie C, senza la speranza dei play out. Per Pordenone e Crotone la corsa è già terminata nelle scorse settimane, dopo la matematica salvezza della Spal nello scorso turno di campionato restano in tre in ballo per due posti nei play out.

34 punti per l’Alessandria, 32 per il Cosenza e 31 per il Vicenza la situazione: i berici sono quelli più a rischio ma il calendario presenta un clamoroso scontro diretto tra Alessandria e Vicenza allo stadio Moccagatta che potrebbe cambiare le carte in tavola. In caso di vittoria del Vicenza infatti, l’Alessandria rischia di ritrovarsi risucchiata al terzultimo posto, ovviamente se anche il Cosenza dovesse riuscire a fare bottino pieno contro il Cittadella nel suo impegno casalingo. In caso di mancata vittoria dei silani o dei berici, grigi piemontesi sicuri dell’accesso ai play out, anche se bisognerà valutare chi potrà sfruttare il vantaggio del miglior piazzamento in classifica.

Le possibili combinazioni vedono il Vicenza avvantaggiato nello scontro diretto con l’Alessandria, avendo già vinto la sfida d’andata. Berici in vantaggio anche in caso di arrivo a pari punti col Cosenza, possibile però solo in caso di pareggio ad Alessandria e di sconfitta interna del Cosenza col Cittadella. Vincendo, i calabresi sono sicuri dei play out: nel caso in cui il Vicenza riuscisse a espugnare il Moccagatta, il Cosenza sarebbe anche avvantaggiato dal miglior piazzamento nella regular season, potendo potenzialmente superare i play out con due pareggi. In caso contrario, Alessandria quasi sicura del quintultimo posto, avendo attualmente una miglior differenza reti rispetto al Cosenza a parità di scontri diretti. Ai silani servirebbe una goleada contro il Cittadella per ribaltare la situazione. Il Vicenza invece sarebbe come detto sicuro dei play out solo con una vittoria ad Alessandria, in caso di pareggio o di sconfitta berici retrocessi, come detto a meno di un ko del Cosenza che con un pareggio biancorosso porterebbe comunque ai play out Alessandria e Vicenza.

