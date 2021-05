Serie B, chi va al playout?/ Pordenone vs Cosenza, tutto su un campo e in 90 minuti

SERIE B: IL PLAYOUT SI GIOCA?

Chi giocherà il playout di Serie B? La domanda da farsi lunedì 10 maggio, quando andrà in scena la 38^ giornata, dovrebbe essere se lo spareggio per evitare la retrocessione e prendersi la salvezza si giocherà. La situazione creatasi con le partite di venerdì ha infatti l’aura della definitività: dopo Entella e Pescara, condannate da tempo, anche la Reggiana ha conosciuto la retrocessione immediata e dunque torna in Serie C dopo una sola stagione, che aveva cominciato bene per poi naufragare. Resta quindi da definire la quarta retrocessa, ma attenzione: potrebbe arrivare già oggi, senza dover aspettare il playout.

Il motivo? Il regolamento dice che il playout di Serie B non verrà disputato se tra le due squadre coinvolte (ovvero sedicesima e diciassettesima della classifica) ci siano almeno 5 punti di margine. Oggi quei punti sono 7: il Pordenone ne ha 42, il Cosenza 35. Dunque, i lupi possono ancora rientrare nello spareggio salvezza per il rotto della cuffia e, quasi crudelmente e ovviamente in modo fortuito, il calendario alla 38^ giornata propone Pordenone Cosenza. Uno spareggio prima dell’altro eventuale spareggio, quello ufficiale: meglio di così, dal punto di vista delle emozioni, non poteva andare.

PORDENONE VS COSENZA, SARÀ PLAYOUT IN SERIE B?

Dunque il playout di Serie B riguarda Pordenone e Cosenza, ma come abbiamo visto potrebbe anche non essere giocato. I ramarri hanno tutto dalla loro parte: giocano in casa (quest’anno a Lignano Sabbiadoro) e hanno due risultati su tre a disposizione, perché pareggiando manterrebbero il margine utile a salvarsi subito. Sembra dunque che il Cosenza sia condannato a una retrocessione immediata, ma anche i calabresi possono sperare: infatti, a loro vantaggio c’è il fatto che se dovessero vincere non dovrebbero poi aspettare un risultato favorevole da un altro campo. Il Pordenone venerdì ha pareggiato a Venezia: avesse vinto, i conti per il playout sarebbero già stati chiusi e i neroverdi sarebbero salvi, perché a quel punto il Cosenza non avrebbe più potuto rimontare per rientrare nella distanza utile. Invece è ancora tutto aperto, e saranno 90 minuti di fuoco: noi possiamo ricordare che all’andata, al San Vito, era finita senza reti ma ovviamente è una memoria che conta il giusto, in questo caso ben poco visto che il doppio confronto è ininfluente. Nella peggiore delle ipotesi, il Pordenone avrà comunque il vantaggio del fattore campo nel playout di Serie B: sarebbe però una ben magra consolazione…

