SERIE B, CHI VIENE PROMOSSO TRA COMO E VENEZIA?/ Si va in campo per la Serie A! (oggi 10 maggio 2024)

SERIE B: COMO O VENEZIA PROMOSSO IN SERIE A? LE DUELLANTI IN CAMPO!

Stasera scopriremo chi verrà promosso in Serie A tra Como e Venezia e allora possiamo ricordare che l’assenza più lunga dalla massima categoria del calcio italiano è sicuramente quella del Como, che partecipò per l’ultima volta al campionato di Serie A nell’ormai lontano 2002-2003, un ricordo tra l’altro amaro per i tifosi lariani, dal momento che in quella stagione il Como si staccò praticamente subito e non fu mai in lotta per la salvezza, chiudendo con soli 24 punti in classifica (su 34 giornate) con un misero bottino di quattro vittorie, dodici pareggi e ben diciotto sconfitte. Peggio ancora: fu l’inizio di tre retrocessioni consecutive fino alla allora Serie C2, prima del fallimento che spedì il Como fra i dilettanti.

Il discorso è certamente diverso per il Venezia, la cui ultima presenza in Serie A risale al 2021-2022, quindi è storia davvero recentissima: va detto tuttavia che pure per i lariani fu un campionato decisamente difficile, chiuso infine all’ultimo posto in classifica con 27 punti, frutto di sei vittorie, nove pareggi e addirittura ventitré sconfitte. I ricordi delle retrocessioni sono d’altronde inevitabilmente sempre molto amari: oggi almeno una delle due piazze festeggerà invece per il motivo opposto, non ci resta altro da fare se non scoprire chi verrà promosso in Serie A tra Como e Venezia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COMO O VENEZIA PROMOSSO?

Chi verrà promosso in Serie A tra Como e Venezia? L’ultima giornata di Serie B in programma venerdì 10 maggio 2024 svelerà il grande arcano: le due squadre hanno due punti di distanza, rispettivamente 72 e 70, in una classifica nella quale il Como ha già avuto il primo match point a disposizione ma lo ha sprecato, pareggiando sul campo del Modena. Il Venezia invece ha battuto la Feralpisalò, mandandola in Serie C: a questo punto si decide tutto negli ultimi 90 minuti, ricordando che le partite da seguire sono Como Cosenza e Spezia Venezia, entrambe alle ore 20:30 perché, come già nel turno disputato domenica, viene garantita la contemporaneità tra tutte le gare del turno.

Qualche parola sulle avversarie va spesa: il Cosenza è decimo in classifica ed è salvo, senza più la possibilità di arrivare ai playoff. Lo Spezia invece deve vincere per non chiedere favori ad altre squadre nella sua corsa alla salvezza: secondo questo scenario, e contando che gioca anche in casa e ha due punti in più, il Como parte chiaramente favorito ma attenzione ai grandi ribaltoni, c’è chi ha perso scudetti contro squadre già retrocesse o tranquille e anche la Serie B in quanto a sorprese non ha fatto mancare la sua parte. Tra poco dunque scopriremo chi tra Como e Venezia sarà promosso in Serie A.

IL GRANDE DUELLO COMO-VENEZIA, CHI SARÀ PROMOSSO IN SERIE A?

Sarà un’ultima giornata tesissima per scoprire chi tra Como e Venezia sarà promosso in Serie A. A corredo di tutto quanto abbiamo già detto, bisogna aggiungere il dato relativo al doppio confronto: abbiamo qui una vittoria a testa, ma al Penzo il Venezia ha vinto 3-0 mentre al Sinigaglia il Como si è imposto per 2-1. Dunque ai lariani il pareggio non basterà: meglio, sarà determinante per la promozione solo qualora anche i lagunari non vincano la loro partita, ma in caso di arrivo a pari punti sarà il Venezia a essere promosso, questo naturalmente aggiunge ancora più pepe al grande rush finale.

Va ricordato ovviamente che entrambe le società hanno costruito squadre per timbrare questo obiettivo: addirittura il Como dopo 13 giornate ha clamorosamente esonerato Moreno Longo per mettere in panchina Cesc Fabregas che, in assenza del patentino per allenare in Serie B, è stato affiancato da Osian Roberts con l’inizio del girone di ritorno. Una scommessa che però ha pagato dividendi, così come quella del Venezia di confermare quel Paolo Vanoli che l’anno scorso aveva raggiunto i playoff ereditando la squadra da Ivan Javorcic; sicuramente in entrambi i casi stiamo parlando di due corazzate pronte a prendersi il traguardo, solo una però lo farà oggi mentre per l’altra la corsa alla promozione dovrà proseguire attraverso i playoff.











