Serie B, il Parma è ad un passo dalla A/ Le magnifiche quattro verso la promozione diretta (22 marzo 2024)

SERIE B, IL PARMA METTE LA FRECCIA

Mihaila apre, Dubickas pareggio ed Estevez la decide. Così il Parma ha battuto la FeralpiSalò e approfittando del successo del Sudtirol contro la Cremonese, i crociati sono sempre più padroni della Serie B. La classifica vede ora il Parma a 65 punti con Venezia a 57, Cremonese a 56 e Como a 55. La lotta per la promozione diretta in Serie A, ovvero i primi due posti, si può racchiudere in questo quartetto di squadre.

Come detto, il Parma a meno di clamorosi colpi di scena è ormai con un piede e mezzo la squadra campione. Ben 8 punti dal Venezia secondo ma soprattutto 9 dalla Cremonese, che al massimo può fare 80 punti. Al Parma gliene mancherebbero dunque 15 in 8 partite, ma verosimilmente la soglia per festeggiare la Serie A sarà ben più bassa. Dunque, se il Parma è ormai quasi certa della promozione diretta, quale sarà l’altra squadra che farà compagnia agli uomini di Pecchia?

SERIE B, LE TRE INSEGUITRICI

Per l’ambitissimo secondo posto in Serie B c’è una bagarre punto a punto impressionante. Per basarci su quali sono le squadre in lotta per la seconda posizione non faremo riferimento alla matematica dato che mancano otto giornate e dunque troppi punti in ballo. Faremo un ragionamento più incentrato sulle possibilità vere e proprie. Per questo teniamo in considerazione Venezia (57), Cremonese (56) e Como (55) escludendo dalla corsa il duo Palermo-Catanzaro (49) e Sampdoria (40).

Se i rosanero, i giallorossi e/o i blucerchiati dovessero fare una rimonta clamorosa allora senza dubbio faremmo ammenda e le includeremo per la lotta alla promozione diretta. Ad oggi però prendiamo in esame il trio Venezia-Cremonese-Como che per qualità di rosa, quantità di organico e naturalmente punti sono quelle più quotate per strappare il pass diretto insieme al Parma per un sogno chiamato Serie A. L’ultima partecipazione in A dei Lagunari è data 2021-2022 mentre per i Grigiorossi 2022-2023. Quella che manca da più tempo è il Como, con la stagione più recente in A nel 2002-2003.

IL CALENDARIO DI SERIE B A NOVE PARTITE DAL TERMINE

Venezia, Cremonese e Como: tre squadre in tre punti per una sola posizione. Il Parma sta facendo piazza pulita e ormai sta contando solo i giorni che lo sperano dalla festa chiamata Serie A. Le altre tre sono invece quelle più quotato a trovare spazio per accomodarsi al termine della stagione dietro allo stesso Parma, andando così direttamente nel massimo campionato italiano senza passare dai playoff, una vera e propria roulette rosa.

Il Venezia in queste nove gare che rimangono sfida la Reggiana in casa, l’Ascoli impegnata nella salvezza in trasferta e il Brescia in lotta per i playoff nelle prime tre fino a metà aprile. Dopodiché arriva prima la sfida col Lecco, ormai con un piede e mezzo in C, e poi lo scontro diretto in casa contro la Cremonese che potrebbe valere una stagione. Le ultime tre vedranno invece il Catanzaro fuori casa e il duo che verosimilmente lotterà quantomeno per un posto ai playoff FeralpiSalò tra le mura amiche e lo Spezia lontano dal proprio pubblico.

La Cremonese, prima dello scontro diretto in trasferta col Venezia, troverà tre squadre che lottano per non retrocedere ovvero FeralpiSalò in casa, Bari in terra pugliese e Ternana allo Zini più il temibile Catanzaro in trasferta. Affrontato il Venezia, ecco dunque le sfide a Pisa (casa), Parma probabilmente già in A (trasferta) e infine il Cittadella.

Per il Como bisognerà in primis recuperare due punti sul Venezia e uno sulla Cremonese. Alla prossima giornata ci sarà il Sudtirol, che nello scorso turno hanno battuto proprio la Cremonese. Poi arriva la trasferta di Catanzaro, le partite contro squadre di bassa classifica come Bari (casa) e FeralpiSalò (trasferta) prima di volare per Genova, direzione Sampdoria. Archiviate queste sei sfide e arrivati a maggio, il Como ospiterà Cittadella e Cosenza intervallate dal Modena.

