Serie B/ Nahitan Nandez a cuore aperto: “Cagliari, sono in debito: la retrocessione un incubo!”

NANDEZ: IN SARDEGNA HO TROVATO L’AMORE!

Nahitan Nandez e il Cagliari, un amore che non può finire. Il centrocampista, a quota 120 presenze in maglia rossoblù, è un punto fermo per il club da quando, nel 2019, è arrivato in Sardegna. “Sono stato accolto benissimo a suo tempo – le sue parole sulle colonne del Corriere dello Sport – Avevo preso informazioni da alcuni amici prima di venire ma la realtà ha superato le aspettative. Rimanere a vita? Posso dire di avere più amici qui che in Uruguay.

In Sardegna ho trovato anche l’amore: Sara, la mia fidanzata, una sarda che mi ha cambiato la vita. Rinnovo? Ci sarà tempo per parlarne. Ora abbiamo un obiettivo da raggiungere, speriamo che tutto finisca come deve finire e poi si potrà parlare di futuro. A Cagliari ti fanno sentire un calciatore importante, ti mostrano tutto il loro affetto senza esagerare. Mi sento un cagliaritano”.

NAHITAN NANDEZ E IL RAPPORTO CON MISTER RANIERI: CI HA DATO SERENITÀ

Dopo le prime partite in maglia rossoblù si è capito subito che il Cagliari aveva fatto un grande acquisto. E subito sono arrivati i primi corteggiatori: “Fa sempre piacere ma io non ci penso, sarebbe difficile andare via. E poi c’è ancora la ferita della retrocessione. Mi ha toccato il cuore, mi sento in debito con la nostra gente. Non mi aspettavo un torneo così duro in Serie B ma mi sembra che la squadra abbia trovato la strada giusta. Ranieri è un grande allenatore, ha portato tanta serenità. Noi dobbiamo solo pensare a dare il massimo, ci ha fatto capire che abbiamo i numeri per rappresentare l’isola. Voglio ringraziare anche lo staff, i medici, i fisioterapisti, i preparatori atletici: quando ho avuto problemi al ginocchio mi hanno permesso di recuperare a tempo di record. Ora sto bene ma lavoro per arrivare al top della forma per aiutare il più possibile il Cagliari”.

