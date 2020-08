Serie B, playoff e playout/ Accoppiamenti e date: chi sale in serie A e chi retrocede serie B

Termina la regular season di Serie B con verdetti anche un po’ a sorpresa tra playoff e playout. Si scende in campo già all’inizio della prossima settimana tra il 4 e il 5 agosto. Martedì sarà il momento di Chievo Verona Empoli, mentre il giorno dopo si giocherà Cittadella Frosinone. In gara unica avremo così le altre due semifinaliste degli spareggi per salire in Serie A. La vincente della sfida Chievo Empoli se la vedrà contro lo Spezia, arrivato terzo in classifica, mentre chi supererà la sfida Cittadella Frosinone affronterà il Pordenone. Le semifinali si giocheranno tra andata e ritorno l’8-9 agosto e l’11-12 dello stesso mese. Da queste sfide verrà fuori la finale anch’essa pronta a vedere due squadre affrontarsi nel raggio di 180 minuti. Sei squadre per un posto che sarà la terza promozione in Serie A dopo quelle già ufficiali di Benevento e Crotone.

Serie B, playoff e playout: Perugia Pescara per evitare la Lega Pro

Visti i playoff di Serie B andiamo a vedere quale sarà invece il playout. Retrocedono ufficialmente in Lega Pro Trapani, Juve Stabia e Livorno. Si salva a sorpresa, completando una rimonta che ha del clamoroso, il Cosenza che condanna proprio le vespe alla retrocessione. Lo spareggi per rimanere in cadetteria vedrà di fronte il Perugia e il Pescara, due squadre che negli ultimi anni hanno lottato per ben altri traguardi anche se ormai sono davvero tanti gli anni in cui il Grifone manca dalla Serie A. La sfida si giocherà tra andata e ritorno il 7 e il 14 agosto prossimo.

Tabellone completo playoff

Turno preliminare in gara unica

4 agosto – Chievo Empoli

5 agosto – Cittadella Frosinone

Semifinali andata e ritorno (8-9 agosto, 11-12 agosto)

Vincente Chievo Empoli vs Spezia

Vincente Cittadella Frosinone vs Pordenone

Finale andata e ritorno (16-20 agosto)

I playout

7/8 Perugia Pescara

14/8 Pescara Perugia



