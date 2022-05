Serie B/ Retrocesse matematicamente in Serie C: il Vicenza spera ancora nei play out

Quali sono le squadre di Serie B che rischiano la retrocessione diretta nel campionato di Serie C?

La serata dell’ultima giornata di campionato emetterà i suoi verdetti anche per le squadre costrette a scendere in Serie C, con Pordenone e Crotone già condannate negli scorsi turni di campionato. Restano in zona pericolante Alessandria, Cosenza e Vicenza, tutte e tre rischiano il terzultimo posto e la retrocessione diretta.

Il calendario infatti ha posto lo scontro diretto tra Alessandria e Vicenza all’ultima giornata, con tutto quello che ne consegue in termini di combinazioni possibili che possono fare la felicità degli statistici. Il Vicenza infatti con la vittoria al 103′ contro il Lecce capolista la settimana scorsa è tornato padrone del suo destino. Berici ai play out con una vittoria e Alessandria retrocessa se il Cosenza dovesse riuscire a battere il Cittadella in casa nel suo ultimo impegno della regular season. Andiamo a scoprire quali sono le possibili combinazioni e soprattutto quali squadre rischiano di più la retrocessione diretta nell’ultima giornata del campionato di Serie B.

Serie B, retrocessione diretta in Serie C: le possibili combinazioni

Le possibili combinazioni partono dalla variabile del Cosenza vincente in casa contro il Cittadella. In questo caso silani al 100% ai play out e capaci dunque di evitare la retrocessione diretta. Se i calabresi vinceranno raggiungendo quota 35 punti, allora la terza squadra direttamente retrocessa in Serie C uscirà dal confronto allo stadio Moccagatta di Alessandria. Con un pareggio o una vittoria dei grigi, Alessandria quintultima (la differenza reti dei piemontesi è favorevole rispetto a quella del Cosenza, a meno di un’ampia goleada dei calabresi col Cittadella) e Cosenza quartultimo, col Vicenza retrocesso. Dovessero vincere i veneti, Cosenza quintultimo e Vicenza quartultimo ai play out, Alessandria beffata e retrocessa direttamente in Serie C. Diverso il discorso di una mancata vittoria del Cosenza: con un pareggio, Vicenza-Alessandria il play out in caso di vittoria dei berici, Alessandria. Cosenza in caso di successo dei grigi. Ma con una sconfitta del Cosenza e un pari al Moccagatta, a retrocedere direttamente sarebbe il Cosenza, raggiunto a quota 32 punti dal Vicenza ma sfavorito dallo scontro diretto con la formazione biancorossa.

