Serie B rinviata per Covid/ Non si gioca 26 e 29 dicembre: date del nuovo calendario

La Serie B non giocherà per Covid il 26 e nemmeno il 29 dicembre: stamattina la discussione è stata animata all’interno della Lega di Serie B fra chi voleva comunque giocare (naturalmente le partite delle squadre non coinvolte da quarantene) e chi voleva fermare tutto, alla fine ha prevalso quest’ultima posizione e di conseguenza l’anno 2021 della Serie B è già finito. Non si giocheranno la 19^ e la 20^ giornata, che slitteranno invece a gennaio con l’introduzione più avanti di due ulteriori turni infrasettimanali per recuperare il tempo perduto.

Lecce Vicenza rinviata/ Allarme Covid, non si gioca: quando si può recuperare?

Ricapitoliamo la situazione: i focolai Covid presenti in molte squadre e che già hanno fatto saltare Benevento Monza e Lecce Vicenza nella scorsa giornata avrebbero portato al rinvio di almeno tre partite a testa sia per la 19^ giornata in programma a Santo Stefano (Monza Perugia, Spal Benevento e Vicenza Alessandria) sia per la 20^ giornata, che la Serie B avrebbe giocato mercoledì 29 dicembre (Monza Reggina, Spal Pisa e Vicenza Cittadella), con rischi concreti che pure altri incontri avrebbero potuto essere cancellati, visto che pure altre squadre di Serie B sono alle prese con situazioni critiche.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: parità nel derby umbro!

SERIE B RINVIATA PER COVID: LA DECISIONE E IL NUOVO CALENDARIO

L’assemblea della Lega Serie B riunita stamattina doveva decidere cosa fare: rinviare tutto per evitare una eccessiva frammentazione oppure andare avanti comunque, per disputare almeno le partite “possibili” e non aumentare in maniera esponenziale il numero dei rinvii per Covid. Difficile dire quale potesse essere la soluzione più corretta, anche perché naturalmente nessuno può sapere come evolverà la situazione pandemica nelle prossime settimane, per il momento ha avuto la meglio il fronte di chi voleva evitare anche una differenza di ben tre partite fra chi avrebbe giocato sempre e chi non sarebbe mai riuscito a farlo.

Diretta/ Perugia Ternana (risultato finale 1-1): Pettinari riacciuffa il derby!

Come sarà dunque il nuovo calendario di Serie B? Si tornerà in campo il 13 gennaio per giocare i due recuperi della 18^ giornata, Benevento Monza e Lecce Vicenza. Nel weekend del 15-16 gennaio si disputerà la 19^ giornata originariamente prevista per il 26 dicembre, il 22-23 gennaio invece si recupererà la 20^ giornata del 29 dicembre. Slitteranno così a cascata le giornate che erano in programma a gennaio e serviranno due turni infrasettimanali aggiuntivi per riuscire a chiudere comunque il 6 maggio. Alcune squadre si erano lamentate di aver dovuto affrontare trasferte e partite con diversi positivi, avendo un trattamento diverso rispetto ad altri. Con lo stop al torneo, il presidente della Lega Serie B Mauro Balata vuole salvaguardare la regolarità del campionato facendo recuperare i match non disputati prima di ripartire con le giornate complete – Covid permettendo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA