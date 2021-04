Serie B sospesa/ Calendario, date e recuperi, playoff e playout: quando si gioca?

La Serie B è sospesa fino al 1° maggio e in questa ultima parte del mese di aprile si giocheranno solo recuperi per tornare tutti in pari, poi da sabato 1° maggio sarà previsto un autentico tour de force con le ultime quattro giornate della stagione regolare più playoff e playout per intero, con l’obiettivo di chiudere tutto entro il 28 maggio per consentire ai giocatori convocati agli Europei Under 21 di rispondere alla chiamata senza condizionare la fase decisiva degli spareggi. Ieri dunque l’Assemblea delle società ha deliberato il nuovo calendario Serie B per il finale della stagione, con una incognita però che pesa su tutto: se nel mese di maggio anche una sola squadra si ritrovasse nella situazione del Pescara, cosa succederebbe? Per il momento, non possiamo fare altro che sperare in bene e presentarvi quello che sarebbe appunto il nuovo calendario della Serie B, che domani non giocherà il previsto turno infrasettimanale e non andrà in campo nemmeno il prossimo weekend, ma da qui a fine aprile disputerà solo i recuperi, cioè Pordenone Pisa, Empoli Chievo e Pescara Entella, che con questo rinvio sarebbe l’unica partita da recuperare per gli abruzzesi.

SERIE B SOSPESA: IL NUOVO CALENDARIO DEL FINALE DI STAGIONE

Dopo un finale di aprile tranquillo e per molte squadre di stop totale, da sabato 1° maggio il cambio di passo sarà drastico e il calendario Serie B non concederà alcuna tregua, sperando appunto che non ci siano nuovi problemi. Innanzitutto, le ultime quattro giornate della stagione regolare saranno disputate appunto sabato 1° maggio e poi martedì 4, venerdì 7 e lunedì 10, con negli ultimi due turni la contemporaneità di tutte le dieci partite. Si comprimerà tutto ma si riuscirà a ridurre il ritardo a soli tre giorni, visto che in origine la 38^ giornata avrebbe dovuto essere venerdì 7 maggio. Poi inizieranno playoff e playout, anche qui con ritmi di fuoco. La situazione è piuttosto semplice per lo spareggio salvezza, che è un turno unico in andata e ritorno tra due squadre: si giocherà sabato 15 e venerdì 21 maggio. Per i playoff invece la tabella di marcia della Serie B è da ritmi forzati: giovedì 13 le due partite in gara secca del turno preliminare; le semifinali avranno l’andata lunedì 17 e il ritoreno giovedì 20; infine la finale vedrà l’andata domenica 23 e il ritorno giovedì 27 maggio.

