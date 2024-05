Serie B, venerdì al via i playoff/ Venezia favorito, Catanzaro sogna. Occhio a Stroppa (13 maggio 2024)

SERIE B, SOGNO PLAYOFF: SEI SQUADRE, UN VINCITORE

Finalmente ci siamo, venerdì 17 maggio inizieranno i tanto attesi playoff di Serie B. Sei squadre, due direttamente in semifinale e altre quattro alla ricerca di un pass per raggiungerle, si daranno battaglia per assicurarsi l’ultimo slot che garantisce la promozione in Serie A, facendo così compagnia a Parma e Como, entrambe promosse direttamente. Così come la bagarre salvezza, anche in cadetteria la lotta per ambire al massimo campionato è serratissima.

Venezia e Cremonese come detto partiranno già dalle semifinali, avendo concluso rispettivamente come terza e quarta squadra del campionato dietro al duo lombardo-emiliano. Chi invece dovrà fare uno sforzo in più saranno Palermo-Sampdoria e Catanzaro-Brescia con la vincente del primo scontro che affronterà il Venezia mentre l’altra che spunterà il testa a testa dovrà vedersela con la Cremonese. Ricordiamo che in occasione dei preliminari ci sarà gara unica con la miglior posizione in classifica che decreterà la qualificazione in caso di pareggio dopo i supplementari. Nelle semifinali invece andata e ritorno, ma in questo caso senza nemmeno i supplementari. In finale stesso discorso fatto per le semifinali con la squadra meglio classificata che parte dunque con un importante vantaggio.

SERIE B, ECCO LE FAVORITE PER I PLAYOFF: VENEZIA E CATANZARO

Venezia e Cremonese rappresentano sulla carta le favorite dei playoff di Serie B, a maggior ragione gli arancioneroverdi. La squadra di Vanoli è andato ad un passo dalla promozione diretta in Serie A, salvo poi vanificare tutto sul più bello, in particolare con due partite manifesto: il rocambolesco blackout col Cosenza (sconfitta per 4-2, ma già 3-0 al 21′) e la rimonta subita con la Reggiana, da 2-0 all’intervallo a 3-2. Ciò non toglie che il Venezia rappresenta l’avversario da battere e qualsiasi risultato che non sia la promozione, al netto dell’imprevedibilità del playoff, sarebbe un fallimento.

La Cremonese ha meno pressione dalla sua e un allenatore che conosce bene i playoff. Infatti Stroppa è stato l’autore della promozione del Monza in Serie A nel 2022, ironia della sorte concludendo il campionato proprio al quarto posto. I lombardi possono contare sul 3-5-2 del tecnico di Mulazzano, un’arma che ha regalato 67 punti in 38 partite. A penalizzare la Cremo è stata senza dubbio l’ultima parte di stagione con un rendimento nelle ultime 10 gare da 14esimo posto. D’altronde se il nuovo anno era iniziato bene con quattro vittorie per 1-0 di fila, dopo quel filotto la Cremonese ha vinto solo più quattro delle successive dodici sfide, troppo poco per pensare ad una promozione diretta.

PALERMO-SAMPDORIA PROFUMA DI SERIE A

Di certo non sarà un Palermo-Sampdoria dei bei tempi di Serie A, ma entrambe le squadre sognano di uscire vincitrici dai playoff di Serie B e di tornare presto a calcare i campi della massima divisione italiana. Una delle due però dovrà salutare subito questo desiderio. La sfida tra rosanero e blucerchiati vede due squadre che hanno avuto un rendimento opposto. Il Palermo aveva iniziato molto bene con Corini, salvo poi non trovare più quell’intesa e alchimica con l’ex centrocampista e optare per l’esonero. Al suo posto Mignani che ha avuto bisogno di sette partite per vincere la sua prima partita. Insomma, un cambio allenatore necessario ma che non ha dato i suoi frutti. Per questo aleggiano dubbi sulla formazione siciliana.

La Sampdoria aveva invece iniziato molto male, trovandosi addirittura a rischio retrocessione nella prima parte di campionato. La società ha però avuto sempre fiducia in Andrea Pirlo come guida tecnica e l’ex Milan e Juventus ha ricompensato con un girone di ritorno molto positivo. Da non dimenticare che la Samp ha dovuto affrontare una penalizzazione di 2 punti per mancato versamento di ritenute Irpef e contributi Inps. Due punti che hanno permesso al Palermo si giocarsi il primo turno di playoff in casa, considerando che le squadre hanno chiuso a 56 e 55 punti, che sarebbero stati 57 senza il decurtamento.

PAYOFF DI SERIE B, TRA IL SOGNO DI VIVARINI E IL MIRACOLO DI MARAN

Meno sotto i riflettori, ma è molto interessante la sfida dei playoff di Serie B tra Catanzaro e Brescia. I giallorossi di Vivarini, uno dei tecnici più quotati in cadetteria, hanno dalla loro vari elementi a proprio favore tra cui un attacco spaventoso: Iemmello, tornato a casa, ha segnato 15 gol. Biasci è arrivato in doppia cifra e Vandeputte ha sfiorato la doppia doppia con 9 reti e addirittura 14 assist. In più, la pressione è relativa: certo, il popolo di Catanzaro aspettava questo momento da oltre 40 anni, ma al tempo stesso il peso dei favori del pronostico non è sulle spalle dei giallorossi.

Il Brescia invece può considerare già una vittoria essere approdato ai playoff di Serie B. Non tanto perché non lo meritasse, anzi, il lavoro di Maran è stato clamoroso, bensì per la situazione della stagione scorsa. Infatti i biancoazzurri si sono ritrovati in Serie B nonostante la retrocessione ai playout per via dei problemi della Reggina. Una situazione che ha fatto tornare a respirare i lombardi che adesso, invece che giocarsi la Serie C, si stanno clamorosamente giocando un posto in A.











