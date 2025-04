SERIE C, CHI VA AI PLAYOUT? 38^ GIORNATA, GIRONE A

Chi giocherà i playout Serie C? Questa è una delle domande più importanti ai nastri di partenza della 38^ giornata, ultima della stagione regolare: oggi, venerdì 25 aprile, sarà la volta del girone A per aprire le danze e di conseguenza dobbiamo dare uno sguardo alla situazione in merito agli spareggi per la salvezza, sedicesima contro diciannovesima e diciassettesima contro diciottesima in ogni gruppo. A proposito del girone A, bisogna dire che il primo verdetto definitivo è già certo, con il fanalino di coda Union Clodiense che infatti è già aritmeticamente retrocesso in Serie D, mentre il Caldiero Terme è già certo del diciannovesimo posto, però potrebbe essere ancora rischio di retrocessione immediata.

DIRETTA/ Pergolettese Pro Patria (risultato 2-1) video streaming: sfiorato il tris (Serie C, 25 aprile 2025)

Una regola fondamentale dei playout Serie C è infatti che essi non vengono disputati in caso di distacco superiore agli 8 punti: questo per il Caldiero Terme è un rischio, perché attualmente è sedicesima la Pro Vercelli, con 7 punti in più. La situazione è differente ad esempio per la Pro Patria, che è già certa di disputare i playout, mentre al momento l’ultima squadra salva sarebbe la Pergolettese, che però con due lunghezze di vantaggio sulla Pro Vercelli non è ancora del tutto sicura di poter evitare gli spareggi per la salvezza.

DIRETTA/ Lumezzane Padova (risultato 0-0) video streaming: ospiti all'attacco (Serie C, 25 aprile 2025)

CHI VEDREMO AI PLAYOUT NEL GIRONE B?

Tenuto conto ovviamente di tutti i paletti indicati in precedenza, parliamo ora di chi giocherà i playout di Serie C nel girone B, che scenderà in campo domenica 27 aprile. Qui lo scenario è diverso: innanzitutto, la quindicesima è già matematicamente salva, perché l’Ascoli non può scendere oltre quella posizione. In realtà ha ottime possibilità di salvarsi subito anche la Lucchese, che al momento ha proprio otto punti di vantaggio sul penultimo posto del Sestri Levante e quindi potrebbe avere un margine tale da raggiungere la salvezza senza dover disputare i playout.

DIRETTA/ Union Clodiense Caldiero Terme (risultato 0-1) video streaming: inizia la ripresa (25 aprile 2025)

Il tema più scottante riguarda dunque proprio i liguri del Sestri Levante e con loro i veneti della Legnago Salus, attualmente ultimi. Infatti, tra queste due squadre ci sono al momento due punti di differenza, per cui va stabilito a chi toccherà l’ultimo posto, con inevitabile retrocessione immediata in Serie D, ma tenendo presente che pure la penultima potrebbe essere condannata, se il distacco dalla Lucchese fosse di almeno nove punti. Infine, sono già certe dei playout Milan Futuro e Spal, che si giocheranno tutto negli spareggi.

LA SITUAZIONE PER I PLAYOUT ANCHE NEL GIRONE C

Infine i playout di Serie C nel girone C ci proporranno una situazione decisamente anomala, ed è naturalmente un grande dispiacere perché ciò si deve alle esclusioni a campionato in corso per Taranto e Turris. Questo significa che due delle tre retrocessioni del girone meridionale della Serie C 2024-2025 sono state determinate dal dissesto finanziario delle due compagini che non sono riuscite nemmeno a portare a termine il campionato, lasciando così al campo una sola retrocessione ancora da decretare.

Ci dovrebbe quindi essere un solo spareggio da disputare nel girone C per i playout Serie C, ma nemmeno questo è garantito: il Messina, a sua volta appesantito da quattro punti di penalizzazione per i problemi finanziari della società siciliana, è in questo momento sette punti dietro alla Casertana e otto rispetto al Foggia, per cui deve sperare di rimanere entro gli otto punti di scarto da chi lo precederà. Per Foggia e Casertana invece c’è un doppio obiettivo: stare davanti all’altra per essere sicuramente salva, o in subordine avere un vantaggio sul Messina tale da potersi comunque salvare già domenica sera.