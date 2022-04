Serie C, chi gioca i playout? Risultati, classifiche e combinazioni gironi A, C

SERIE C, CHI GIOCA I PLAYOUT?

Chi giocherà i playout in Serie C? La domanda torna di attualità domenica 24 aprile perché, dopo aver assistito all’ultima giornata nel girone B, oggi è il turno dei gironi A e C che con il 38^ turno definiranno anche la loro situazione. Bisogna fare una premessa, e dire che sicuramente i playout si giocheranno: ricorderete infatti che esiste una regola per la quale con almeno 8 punti di distacco tra le due dirette interessate retrocede quella messa peggio in classifica, ma nei due gironi non è questo il caso, come del resto avevamo già visto ieri.

Quindi, introducendoci alla 38^ giornata per i gironi A e C, andremo a fare una rapida valutazione – raggruppamento per raggruppamento – di quale sia la situazione legata alle squadre che sono ancora coinvolte nella lotta o che già prima dei loro match sono certe di dover comunque giocare il playout di Serie C per salvarsi e restare nella categoria. Tra le altre cose, l’esclusione del Catania dal girone C ha modificato in corsa il regolamento, o quantomeno il numero di playout che si giocheranno che è stato dimezzato.

GIRONE A: CHI GIOCA I PLAYOUT?

Scenario complesso nel girone A: attualmente il Legnago Salus sarebbe retrocesso, ma può ancora scalare posizioni in classifica. I playout sarebbero Trento Giana Erminio e Pro Sesto Seregno: la neopromossa giallonera tuttavia può ancora andare a riprendere il Mantova, ma anche la Virtus Verona rispetto alla quale ha la meglio nella doppia sfida diretta (ha anche 3 punti in meno). I veronesi però sono a Padova, contro una squadra che si gioca la promozione diretta: non rischiano loro perché hanno fatto 4 punti contro il Mantova, rischiano invece i virgiliani che comunque ospitano una Pro Vercelli abbastanza tranquilla. Bisognerà comunque valutare quello che succederà sui campi caso per caso, perché qui davvero la situazione di classifica è di quelle che per ogni singolo gol rischia di essere stravolta, ed è anche particolarmente complesso fare calcoli che riguardino il girone A e chi giocherà i playout.

GIRONE C: CHI GIOCA I PLAYOUT?

Nel girone C l’esclusione del Catania ha portato alla disputa di un solo spareggio. Con la Vibonese aritmeticamente retrocessa, lo scenario che ci si presenta davanti è già ufficiale: la Fidelis Andria infatti ha 6 punti da recuperare al Potenza che si è salvato in anticipo, ma al tempo stesso i pugliesi hanno anche 4 lunghezze di margine sulla Paganese. Significa dunque che non solo saranno queste due squadre a giocare il playout per evitare la retrocessione in Serie D, ma anche che con una giornata di anticipo sappiamo che il fattore campo sarà a favore della Fidelis Andria, che dunque in caso di doppio pareggio potrà essere salva. Tra tutte le situazioni ancora in via di definizione nel campionato di Serie C, questa del girone C e di chi giocherà i playout è davvero quella di più facile lettura, e siamo nell’unico girone in cui è stata già definita anche la squadra promossa in Serie B, ovviamente il Bari che ha dominato il campionato ma ha anche trovato “scarsa” opposizione.











