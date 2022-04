Serie C, chi gioca i playout?/ Risultati, classifiche e combinazioni gironi B

SERIE C, CHI GIOCA I PLAYOUT? LE COMBINAZIONI

Chi gioca i playout di Serie C? Va in scena la 38^ e ultima giornata della regular season, e dobbiamo ancora definire quelle che saranno le griglie degli spareggi per evitare la retrocessione in Serie D. Ricordiamo, prima di effettuare l’analisi girone per girone, che i playout riguardano le quattro squadre appena più sopra dell’ultimo posto in classifica (il fanalino di coda retrocede direttamente): a seconda della graduatoria si gioca una doppia sfida “indipendente” in andata e ritorno, e le squadre che la perdono scendono di categoria.

Ancora qualche specifica importante: i playout non si giocano se tra le squadre avversarie ci siano almeno 9 punti di margine (ma quest’anno non è un’ipotesi che si verificherà) mentre nel girone C l’esclusione del Catania avvenuta poche settimane fa ha cambiato leggermente le carte in tavola, nel senso che invece di avere due spareggi ne avremo soltanto uno. Detto questo, valutiamo allora quello che succederà all’interno dei singoli gironi e chi giocherà i playout di Serie C.

GIRONE B: CHI GIOCA I PLAYOUT?

Qui, situazione se non altro più definita: il Grosseto è aritmeticamente retrocesso in Serie D, mentre Montevarchi e Teramo sono ampiamente salve. Di conseguenza, le quattro squadre attualmente in zona playout sono quelle che li giocheranno: si tratta di Pistoiese, Viterbese, Fermana e Imolese. Tuttavia, potrebbe cambiare tutto a livello di partite: quattro squadre tra i 36 punti di Pistoiese e Viterbese e i 34 dell’Imolese penultima (la Fermana ne ha 35), uno scenario che ci dice di come un singolo risultato potrebbe condizionare tutti gli altri. Per avere la certezza del fattore campo – quasi fondamentale nei playout di Serie C – ovviamente le due squadre messe meglio dovranno vincere, ma la Pistoiese gioca sul campo della Lucchese e la Viterbese è ospite della Carrarese: peccato che per Fermana e Imolese le due trasferte, rispettivamente contro Entella e Pescara, siano virtualmente più complicate al di là delle motivazioni rimaste e della preparazione ai playoff: dunque la classifica nel girone B di Serie C potrebbe facilmente restare quella attuale…

