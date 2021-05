Serie C: chi si qualifica ai playoff?/ Piazzamenti e posizioni: lotte da definire!

PLAYOFF SERIE C: CHI SI QUALIFICA?

Chi andrà ai playoff di Serie C? Con 90 minuti da giocare, la lotta nei tre gironi non si è ancora esaurita: diciamo subito che bisogna anche fare delle distinzioni tra le qualificate alla fase nazionale e quelle che invece dovranno giocare i turni “intra-girone” (che possono essere considerati degli spareggi) e innanzitutto è questo che dobbiamo prendere in considerazione. Altra distinzione, che approfondiremo in seguito: nel girone B saranno 8 le squadre che parteciperanno alla post season, il che significa che ci entrerà anche l’undicesima e questo apre uno straordinario balletto a tre tra Mantova, Virtus Verona e Gubbio per l’ultimo spot a disposizione.

Lo vedremo nel dettaglio per quanto riguarda alcune lotte che sono più complesse di altre, perché prima dobbiamo dire che negli altri due gironi le due quarte giocheranno già i primi turni, e che di conseguenza si andrà fino al decimo posto: se nel girone C è tutto definito, nei gironi A e B resta ancora da definire la decima piazza e qui ogni singolo gol che arriverà sui campi coinvolti potrebbe modificare anche del tutto lo scenario. Vedremo allora quello che succederà tra poco…

LE SINGOLE CORSE AI PLAYOFF

Nel parlare della corsa ai playoff di Serie C abbiamo dunque visto come la formula quest’anno sia cambiata: di fatto, non essendo stata giocata la Coppa Italia, il posto solitamente riservato alla vincente del trofeo lo prende l’undicesima del girone con la quarta migliore, perché quest’ultima va direttamente alla fase nazionale: sappiamo già che sarà il Modena, che ha 69 punti contro i 62 del Renate e i 60 del Bari: dunque canarini che avanzano subito, ma aprono anche all’undicesima piazza dando una importante chance al Gubbio, che non si qualificherebbe con la classifica avulsa ma ha il vantaggio nei confronti di Mantova e Virtus Verona, per un arrivo entusiasmante. Tutto definito nel girone C, che è stato quello con meno emozioni riguardo i principali verdetti; nel girone A i doppi confronti hanno già dato il pass alla Juventus U23 che dunque torna a giocare i playoff dopo l’anno scorso (ma questa volta partendo dai primi turni), il recupero del mercoledì ha ufficializzato la qualificazione del Pontedera e allora l’ultimo posto disponibile se lo giocheranno Grosseto e Novara, con i toscani che hanno 2 punti di vantaggio ma non il doppio match contro i piemontesi.

