Serie C, chi va ai playoff?/ Classifiche, risultati e combinazioni girone B

SERIE C, CHI VA AI PLAYOFF? LE COMBINAZIONI

Una giornata al termine, e allora è giunto il tempo di porsi la domanda: chi va ai playoff di Serie C? Analizziamo le varie combinazioni possibili dando spazio alle classifiche dei tre gironi, e provando a scoprire con i calcoli quali siano le squadre che si giocano ancora un posto per la post season che, ricordiamo, prevede due turni “interzona” (cioè tra le squadre dello stesso girone) e poi una fase nazionale cui ci sono alcune squadre già qualificate e altre che vogliono arrivarci.

Dunque iniziamo la nostra disamina per scoprire quali squadre andranno ai playoff di Serie C e chi invece sarà costretto a rimanerne fuori, ovviamente girone per girone. Con una specifica importante: dovendo ancora stabilire quale sarà la migliore delle quarte – in questo girone i playoff saranno disputati anche dall’undicesima in classifica – sarà ancora un calcolo “parziale”.

GIRONE B: CHI VA AI PLAYOFF?

Qui le qualificate ufficiali ai playoff sono Reggiana (o Modena), unica certa della fase nazionale, e poi ancora Cesena, Pescara (attualmente la migliore delle quarte, con un punto di vantaggio sul Palermo), Entella, Ancona, Gubbio e Lucchese. Carrarese e Vis Pesaro ci sarebbero, ma hanno solo due punti di vantaggio su Siena, Olbia e Pontedera e poi abbiamo anche Montevarchi e Teramo a -3: davvero difficile fare calcoli, certamente possiamo dire che le ultime due squadre citate hanno speranze ridotte al lumicino mentre per Siena e Olbia la situazione è diversa. Campi da osservare con attenzione in termini di sfide dirette non ne abbiamo, ma i sardi giocano contro il fanalino di coda e dunque hanno realmente le possibilità di fare il colpo, anche se sia Vis Pesaro che Carrarese sono in casa e potrebbero non sbagliare il loro impegno.

