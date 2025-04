SERIE C, CHI GIOCA I PLAYOFF? IL GIRONE A VERSO LA 38^ GIORNATA

Arrivati alla 38^ giornata, naturalmente ultimo turno della stagione regolare, è doveroso capire meglio chi giocherà i playoff Serie C. La nostra panoramica deve iniziare dal girone A, non tanto per rispettare l’ordine alfabetico quanto perché questo sarà il gruppo che giocherà già oggi, venerdì 25 aprile 2025. Il verdetto sarà importante soprattutto per Novara e Arzignano: i piemontesi occupano il decimo posto (l’ultimo utile) e hanno due punti di vantaggio sui veneti, che cercheranno quindi un sorpasso proprio all’ultima occasione.

DIRETTA/ Pergolettese Pro Patria (risultato 2-1) video streaming: sfiorato il tris (Serie C, 25 aprile 2025)

In realtà c’è anche da capire chi giocherà i playoff di Serie C tra Padova e Vicenza, ma in questo caso ovviamente la speranza è quella di non giocarli, perché la prima sarà promossa in Serie B già questa sera: i favori sono per l’attuale capolista Padova, anche in questo caso ci sono due punti di differenza con l’inseguitrice e il Vicenza dovrà di conseguenza cercare il ribaltone decisivo. Per il resto sono decidere le posizioni di quasi tutte le squadre ad eccezione della FeralpiSalò, già da tempo certa di essere terza.

DIRETTA/ Lumezzane Padova (risultato 0-0) video streaming: ospiti all'attacco (Serie C, 25 aprile 2025)

IL QUADRO PLAYOFF NEL GIRONE B: DENTRO ANCHE L’UNDICESIMA

Chi giocherà i playoff Serie C nel girone B? Qui bisognerà aspettare domenica e dobbiamo dire che il quadro è già definito e bisognerà solo stabilire l’esatta griglia in base ai piazzamenti definitivi. Innanzitutto, è già matematica la promozione della capolista Entella e per di più sono definiti anche il secondo posto della Ternana e la terza piazza della Torres, per cui sono già certi anche i nomi delle due squadre che dal girone B cominceranno il cammino nei playoff di Serie C già nella fase nazionale, evitano i primi turni.

DIRETTA/ Union Clodiense Caldiero Terme (risultato 0-1) video streaming: inizia la ripresa (25 aprile 2025)

Alla fase nazionale dei playoff ci sarà pure il Rimini, in qualità di squadra vincitrice della Coppa Italia di Serie C, il che significa che sarà il girone B ad usufruire del bonus di un posto in più, con l’ammissione al primo turno dei playoff di Serie C anche per l’undicesima in classifica. Questo è un dettaglio molto importante, perché Pontedera e Gubbio sono appaiate al decimo posto: sarebbe stato un grande duello, invece grazie al +4 su Carpi e Perugia, che invece condividono il dodicesimo posto, sono già qualificate matematicamente entrambe.

CHI FA I PLAYOFF NEL GIRONE C?

Chiudiamo l’analisi su chi giocherà i playoff di Serie C evidentemente con il girone C, che è slittato da sabato a domenica a causa del lutto per i funerali di Papa Francesco. Anche al Sud è già certa la promozione dell’Avellino, con l’Audace Cerignola matematicamente seconda e posizioni già definitive anche per il Monopoli alla terza piazza e il Crotone, che chiuderà la stagione al quarto posto – anche perché proprio Monopoli e Crotone avranno domenica il proprio turno di riposo. I calabresi salteranno quindi il primo turno, mentre le due formazioni pugliesi sono già alla fase nazionale.

La griglia dei playoff Serie C nel girone C ha però un tassello molto interessante ancora da definire, perché il Trapani undicesimo ha solamente due punti in meno rispetto alla decima posizione del Giugliano, quindi domenica avranno notevole importanza le partite di queste due formazioni, cioè Giugliano Benevento e Trapani Casertana, per stabilire se i siciliani riusciranno a fare il ribaltone o comunque chi sarà a dover chiudere la stagione già adesso.