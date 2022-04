Serie C, chi va ai playoff?/ Risultati, classifiche e combinazioni gironi A, C

SERIE C: CHI VA AI PLAYOFF?

Chi va ai playoff di Serie C? Abbiamo parlato ieri del girone B che ha concluso la sua stagione regolare, ma domenica 24 aprile è il giorno dedicato alla chiusura dei gironi A e C e, di conseguenza, stiamo per conoscere le altre squadre che andranno a formare la griglia degli spareggi per la terza promozione (sarà soltanto una, ad accompagnare le tre che arriveranno direttamente dalla fase a gironi).

Dunque, possiamo scoprire abbastanza in fretta cosa succederà in questi due gironi; bisogna dire che il quadro che ci si presenta davanti è abbastanza diverso per quanto riguarda la corsa ai playoff, e allora valutiamo poco prima che inizino le partite quello che potrebbe accadere nel girone A e nel girone C, facendo un rapido excursus sulle partite che restano e, naturalmente, sulla situazione di classifica.

GIRONE A: CHI VA AI PLAYOFF?

Attualmente sono certe di giocare i playoff Padova (o Sudtirol, a seconda di chi otterrà la promozione diretta) e Feralpisalò che sono già ampiamente qualificate alla fase nazionale, partirà invece dal primo turno il Renate che è la peggiore delle quarte in classifica e non può più diventare la migliore; poi abbiamo Triestina, Lecco, Pro Vercelli, Juventus U23 e Piacenza con un quadro che era definito da tempo, al netto della posizione di classifica finale di alcune di queste squadre. Sarà durissima per la Virtus Verona – doppio 0-0 contro l’Albinoleffe, ma differenza reti peggiore per 5 gol – mentre la Pro Patria è lì con gli stessi punti dei seriani, sperano anche Fiorenzuola e Pergolettese ma entrambe dovrebbero riuscire a vincere con una contemporanea sconfitta dell’Albinoleffe. Il campo cui guardare è soprattutto il Voltini di Crema: si gioca Pergolettese Pro Patria, il pareggio appunto non servirebbe ai padroni di casa mentre potrebbe essere utile ai tigrotti, senza considerare l’undicesimo posto che però passerà da Feralpisalò Renate e gli altri due campi coinvolti.

GIRONE C: CHI VA AI PLAYOFF?

Bari già promosso in Serie B, dunque qui possiamo già dire che Catanzaro e Avellino sono certe dei playoff nazionali: spera il Palermo, che dopo il pareggio del Pescara potrebbe saltare i primi due turni ma per farlo dovrà vincere a Bari, così da diventare la migliore delle quarte. Già aritmeticamente ai playoff troviamo poi Virtus Francavilla, Monopoli e Monterosi (per avere a favore la doppia sfida diretta con la Juve Stabia): restano quindi tre posti che al momento sono di Turris, Picerno e Foggia. A sperare sono soltanto le vespe, che hanno doppia sfida a sfavore con il Picerno ma è davanti rispetto a Turris e Foggia: in caso di vittoria contro la Virtus Francavilla basterà dunque che una di queste due squadre non vinca – le altre partite sono Foggia Avellino, Turris Paganese e Picerno Taranto – con il pareggio invece la Juve Stabia dovrà sperare che il Picerno si prenda la vittoria per uscire dalla classifica avulsa, e poi che una tra Foggia e Turris perda (o naturalmente entrambe). A meno che ovviamente il Palermo diventi la migliore delle quarte, in qual caso i gialloblu sarebbero aritmeticamente ai playoff di Serie C.











