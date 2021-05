Serie C, chi va ai playout?/ Risultati e combinazioni per salvezza e retrocessioni

SERIE C, CHI GIOCHERÀ I PLAYOUT?

Chi giocherà i playout in Serie C? A una giornata dal termine della stagione regolare la situazione è ancora piuttosto ingarbugliata in certi contesti, e allora proviamo a mettere chiarezza. Intanto, i playout riguarderanno i tre gironi, ma nel girone C se ne giocherà solo uno (sarà da definire solo il fattore campo tra Paganese e Bisceglie) perché la Cavese, avendo 13 punti di svantaggio nei confronti della Vibonese, è già aritmeticamente retrocessa lasciando i calabresi in Serie C. La regola infatti dice che gli spareggi per la salvezza verranno disputati solo se tra le squadre coinvolte il distacco sia di 8 o meno punti.

Si giocherà una sfida in andata e ritorno con la differenza reti a fare da giudice, qualora questa sia 0 non si terrà conto dei gol segnati in trasferta ma a retrocedere in Serie D sarà la squadra peggio piazzata in classifica. Anche per questo motivo il Bisceglie, attualmente penultimo nel girone C, spera di operare il ribaltone ai danni della Paganese; nel girone A invece la 38^ giornata sarà fondamentale, perché potrebbe anche portare alla cancellazione di entrambi i playout. Vedremo cosa succederà, intanto approfondiamo il discorso girone per girone.

Per scoprire chi andrà ai playout di Serie C analizziamo i tre gironi. Abbiamo già parlato di Paganese e Bisceglie, che nel girone C sono già certe di sfidarsi ma con la questione ancora aperta sul vantaggio in classifica (che determinerà anche chi giocherà l’andata in casa, cioè la squadra peggio piazzata); nel girone B invece il Ravenna può scavalcare l’Arezzo e ottenere il playout evitando la retrocessione diretta, ma una di queste due sarà sicuramente penultima e potrebbe comunque retrocedere subito, perché il Legnago Salus può aumentare a 9 i punti di vantaggio ma al tempo stesso essere sorpassato da Imolese o anche Fano, le due squadre che al momento si affronterebbero tra loro.

Abbiamo poi il girone A, dove a oggi i playout potrebbero non esserci: ci sono 10 punti tra Giana Erminio e Lucchese e 9 tra Pro Sesto e Pistoiese, con situazione confermata le due toscane retrocederebbero salvando le altre, ma attenzione perché la Giana potrebbe scavalcare la Carrarese, costringendola clamorosamente a dover giocare lo spareggio per rimanere in Serie C. Sarà dunque una domenica lunga e appassionante…



