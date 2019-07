Serie C: gironi A, B, C/ Oggi la composizione, il sorteggio il 25 luglio

Oggi 17 luglio è un giorno importante per la Serie C: infatti è in programma il Consiglio Direttivo della Lega Pro che determinerà la composizione dei tre gironi della Serie C 2019-2020, che ricordiamo attualmente dovrebbe essere a 59 squadre – ci saranno dunque due gironi da 20 squadre e uno da 19, in attesa di alcuni ricorsi in essere (Bisceglie e Audace Cerignola) che potrebbero portare a 60 l’organico definitivo. Dunque sapremo quali saranno le squadre dei tre gironi, che seguiranno un criterio di ripartizione geografica, come da tradizione in Serie C. Le squadre del Nord Ovest nel girone A, le squadre del Nord-Est nel girone B, Centro-Sud come sempre nel girone C. Essendo in sospeso due squadre meridionali, è presumibile che sia il girone C quello per il momento a 19 squadre.

SERIE C, GIRONI: OGGI LA COMPOSIZIONE, IL 25 I CALENDARI

Per la nuova Serie C era circolata anche la suggestiva ipotesi di una formula a livello nazionale, con sorteggio integrale a decretare la composizione dei tre gruppi, ma il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha spiegato che per ora non è una ipotesi percorribile per motivi economici: la Serie C sembra pronta a vivere un’estate abbastanza tranquilla con le nuove regole (vedi i cambiamenti già decretati per il fallimento del Palermo), con l’unica incognita sulla presenza o meno di una sessantesima squadra, già questo è un notevole passo avanti verso il recente passato. Per molte squadre l’assegnazione a un girone piuttosto che un altro è già certa, ci sono poi quelle zone “di confine” nelle quali sarà invece interessante capire come verranno collocate le squadre. Dopo la comunicazione sulla composizione dei giorni di Serie C da parte del Consiglio Direttivo della Lega Pro, il momento più importante sarà giovedì 25 luglio alle ore 18.30 presso il Salone d’Onore del Coni a Roma, dove avrà luogo la presentazione dei calendari della prossima Serie C, che comincerà domenica 25 agosto e terminerà (stagione regolare) il 26 aprile 2020.

