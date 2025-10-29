Ancora scandali in Serie C, arbitro accusato di truccare i risultati per un caso di scommesse

La struttura della truffa sportiva in Serie C

Non solo NBA e calcio turco ma dopo pochi anni si torna anche in Italia a parlare di calcioscommesse, questa volta legato alla Serie C dove, secondo le indagini della Procura di Reggio Calabria era presente un’associazione a delinquere sulla base di una frode sportiva, promossa e diretta da un arbitro di quella sezione, di cui non è stato ancora rivelato il nome. L’operazione si estenderebbe dalla vecchia Lega Pro ai due campionati dei giovani talenti, il Campionato Primavera e il Campionato Primavera 2, e prevedeva l’indirizzamento del risultato finale della sfida verso quello scommesso dai membri dell’organizzazione.

DIRETTA/ Genoa Cremonese (risultato finale 0-2): volano i grigiorossi! (oggi 29 ottobre 2025)

Il modus operandi dell’associazione prevedeva la scommessa dei partecipanti sulla quota dell’over in modo tale che l’arbitro potesse influenzare la gara portando alla realizzazione di un elevato numero di gol, grazie alla concessione di molti rigori, anche in situazioni dubbie o spesso inesistenti.

Un’altra strategia prevedeva il puntare sulla vittoria di una delle due squadre, spesso quella quotata in maniera maggiore, così che l’arbitro potesse favorirla tramite la concessione di falli e rigori inesistenti o espellendo giocatori avversari, era infatti tra i primi posti nella classifica dei rigori concessi e delle espulsioni.

DIRETTA/ Inter Fiorentina (risultato finale 3-0): la chiude Calhanoglu su rigore! (29 ottobre 2025)

Serie C, la struttura dell’associazione a delinquere

L’associazione a delinquere avrà quindi senza ombra di dubbio falsato i risultati delle ultime stagioni portando quindi diversi dubbi sulla regolarità dei campionati, delle promozioni e delle retrocessioni delle squadre coinvolte, soprattutto per quanto riguarda la Serie C competizione che può aprire le porte del campionato cadetto. I membri dell’operazione dovevano poi puntare grosse cifre sulle quote che l’arbitro avrebbe influenzato ma senza mai esagerare, riuscendo così per un lungo periodo a nascondere tutte le macchinazioni e la truffa sportiva in atto.

Diretta/ Spezia Padova (risultato finale 1-1): un punto a testa (oggi 29 ottobre 2025)

Parte dell’organizzazione e importanti finanziatori di quest’ultima erano poi due imprenditori toscani, un padre e figlio, proprietari di un’agenzia di scommesse a Sesto Fiorentino in provincia di Firenze il cui compito era soprattutto quello di riuscire a corrompere altri direttori di gara per i loro scopi. Anche loro sono stati tratti in arresto mentre l’arbitro della sezione di Reggio Calabria riceverà anche una squalifica a vita come direttore di gara mentre si aspetterà l’esito di un processo dopo le accuse gravi ricevute, soprattutto quelle di associazione a delinquere.