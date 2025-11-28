La Serie C vede l'ennesima esclusione di una squadra dal campionato in corso, si tratta del Rimini

Serie C, l’esclusione dal campionato del Rimini

Dopo poco più di dieci giornate la Serie C è costretta a dare l’ennesima brutta notizia delle ultime stagioni, ovvero l’esclusione di una delle società iscritta al campionato nella stagione corrente, ad essere stata esclusa è il Rimini, squadra che faceva parte del girone B e che era all’ultimo posto per una penalizzazione di 16 punti. La decisione è stata presa dal Presidente Federale per via della messa in liquidazione della società romagnola e si accompagna con la decadenza del tesseramento per tutti i tesserati che possono quindi cercarsi altre soluzioni.

Video Rimini Ascoli (0-2)/ Gol e highlights: la chiude Gori prima del riposo! (Serie C, 15 novembre 2025)

L’estromissione dal campionato arriva dopo una precedente penalizzazione per l’inadempienza amministrativa a cui la società era andata incontro nei mesi precedenti e che aveva già complicato il percorso verso la salvezza a cui il club puntava dopo la vittoria della Coppa Italia di Serie D dello scorso anno. Oltre ai giocatori ovviamente anche allenatore e staff tecnico sono ora svincolati e possono quindi cercarsi una nuova soluzione per il resto della stagione, pur non essendo semplice visto che le rose delle squadre sono già da tempo al completo.

DIRETTA/ Rimini Ascoli (risultato finale 0-2): Asmussen non la riapre! (Serie C, oggi 15 novembre 2025)

Serie C, i cambiamenti del girone B

Il girone B di Serie C cambia quindi in maniera importante, l’esclusione del Rimini infatti comporta che i punti guadagnati dalle diverse squadre contro i romagnoli vengano cancellati portando così ad un cambio importante nella classifica e soprattutto nelle lotte per la salvezza e per la promozione. Ora in testa non c’è più una squadra solitaria ma c’è una coppia formata da Arezzo e Ravenna mentre aumenta la distanza dell’Ascoli terzo che ora dovrà recuperare 7 punti, in fondo alla classifica invece le ultime quattro rimangono le squadre destinate ai playout, l’unico modo per retrocedere da questo girone.

DIRETTA/ Pianese Rimini (risultato finale 1-0): Coccia trova il modo! (Serie C, 8 novembre 2025)

La situazione del girone B però non è un caso isolato visto che anche negli altri due c’è il rischio di un’esclusione a campionato in corso, il girone A infatti vede la Triestina a -8 punti dopo una penalizzazione complessiva di 23 punti sempre per problemi amministrativi ed economici. Nel girone C invece la situazione è migliore visto che il Trapani, squadra penalizzata, di ben 8 punti, occupa il nono posto ma non sembra vedersi il rischio di un peggioramento della situazione nel breve periodo, questi campanelli d’allarme però sottolineano la necessità di trovare un modo per aiutare le società italiane, soprattutto quelle più piccole.