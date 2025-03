Turris esclusa dal campionato di Serie C, la decisione del Tribunale Federale Nazionale

Nella giornata di oggi è arrivata una brutta notizia per il calcio italiano che evidenzia sempre di più la crisi del nostro settore sportivo soprattutto nelle realtà più piccole, infatti oggi è arrivata l’ufficialità che vede la Turris esclusa dal campionato di Serie C dove partecipava nel girone C con effetto immediato per via di alcune violazioni di natura amministrativa. Queste erano già state segnalate dalla Co.Vi.So.C (La Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) lo scorso 5 marzo e avevano portato ad alcuni punti di penalizzazione in attesa che la situazione venisse sistemata.

Il Tribunale Federale Nazionale però ha ritenuto le violazioni troppo gravi e meritevoli dell’esclusione immediata della società campana dalla competizione oltre che una defezione di tre punti per il prossimo campionato a cui parteciperà, quella di oggi è già la seconda esclusione del torneo che si era aperto con quella del Taranto che già aveva ricevuto diversi punti di penalizzazione l’anno scorso per questa stagione e durante la prima parte di questo campionato. Su questi casi era intervenuto anche il presidente della Figc Gabriele Gravina che aveva messo come obiettivo per i prossimi anni la sostenibilità del calcio italiano.

Turris esclusa dal campionato, come cambia la Serie C

Con anche la Turris esclusa dalla Serie C la classifica va ancora a trasformarsi con ora solo 18 squadre a partecipare alla competizione al posto di 20, il Taranto e la squadra campana però rimarranno nelle posizioni 20 e 19 che occupavano durante il campionato evitando che Messina e Casertana, rispettivamente al 18° e 17° posto rischino la retrocessione in maniera diretta senza partecipare ai playout. La classifica quindi rimane la stessa con l’Audace Cerignola al 1° posto verso la promozione diretta, Avellino, Monopoli, Benevento, Crotone, Potenza, Catania, Picerno, Giuliano e Juventus Next Gen che occupano le posizioni playoff e Latina che insieme alle già citate Casertana e Messina rischia la retrocessione.

Ad esporsi sulla sentenza è stato anche il presidente della Lega Pro Matteo Marani che sottolinea come sia un grave danno per la competizione e tutti i club coinvolti ma soprattutto per i tifosi delle due squadre che non potranno più vederle giocare e per i calciatori e membri della società, figure che più di tutte soffriranno di questa decisione. Marani ribadisce poi la necessità di controlli sulle scadenze dei pagamenti e che la Lega Pro lavorerà insieme al presidente federale per rafforzare i controlli all’ingresso dei campionati.