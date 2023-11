Serie Circeo sul massacro del 1975/ Ambrosia Caldarelli “Interpretare Colasanti esperienza totalizzante”

Andrà in onda questa sera su Rai 1, la serie Circeo inerenti i tragici fatti del massacro del 1975. In studio a Uno Mattina vi era Ambrosia Caldarelli, giovane attrice che interpreterà nella fiction Donatella Colasanti, sopravvissuta al massacro: “E’ stata un’esperienza totalizzante, mi ha portato a compiere questo viaggio profondo in Donatella Colasanti che è stata la storia, un esempio della violenza che ha subito e che tutta la vita si è battuta per la verità e la giustizia, ha dedicato tutta la sua vita a questo e grazie a lei è cambiata la legge sullo stupro che da contro la pubblica morale è divenuta contro la persona”.

Pia Lanciotti, che nella fiction interpreta invece l’avvocato Tina Lagostena Bassi, ha aggiunto: “E’ stata un’anima che ha illuminato un pezzo della nostra storia anche noi donne, la sua vita è diventata una missione e la sua conoscenza è stata messa al servizio di noi. Lei insegnava a noi donne la nostra condizione, la nostra dignità. Dal 1975 al 1996, 21 anni dopo i fatti del Circeo lei riesce finalmente ad un asse trasversale in parlamento a cambiare la legge, un nuovo modo di intendere la politica non vista come potere o come abuso di potere. La legge contro la violenza sessuale è finalmente diventato un reato contro la persona e non contro il buon costume, è successo solo ieri. Se pensi che nel 1956 esisteva ancora la legge che un uomo poteva picchiare la sua moglie per correggerla…”.

SERIE CIRCEO, LE PAROLE A UNO MATTINA DI GUGLIELMO POGGI

In studio a Uno Mattina anche Guglielmo Poggi che invece nella serie Circeo veste i panni complicati dell’assassino Angelo Izzo, il protagonista del massacro del Circeo: “E’ stato abbastanza complicato, ti devi immergere in una cosa che all’inizio… noi non possiamo giudicare i nostri personaggi, non possiamo entrarci dentro, non hai la capacità di empatizzare e vederti con distacco. Ora che è passato un anno e mezzo mi rendo conto di quanto questa figura e questa vicenda abbia ancora un peso specifico. Mia mamma è del ’59, coetanea di Colasanti, quindi io ho questa idea del massacro del Circeo da quando sono ragazzino”.











