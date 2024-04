Serpil Tamur di Terra Amara: “Con mio marito Uygur è stato amore a prima vista”/ “Mi sento davvero giovane…”

La puntata odierna di Verissimo si apre con un personaggio particolarmente amato di Terra Amara, il dezi turco che ha conquistato il cuore di milioni di appassionati. Stiamo parlando di Serpil Tamur, nei panni della tenera nonnina Azize nella serie tv. “Ho avuto la fortuna di conoscere e vivere con le mie nonne, una di loro è venuta a mancare poco prima che iniziassi a fare l’attrice: lei aveva un grande talento, faceva delle imitazioni che ci facevano ridere davvero tanto, spero che mia nonna riposi davvero in pace, era una grande attrice”. Inizia così l’attrice con un toccante ricordo della sua amata nonna.

Serpil Tamur è poi passata a raccontare gli anni della sua infanzia vissuti tra la Turchia e Rodi: “Gli anni in Turchia sono stati nella norma ma quelli passati a Rodi sono stati meravigliosi, ho vissuto in totale libertà con amici e animali, non sono mai stata da sola. Quando ho superato le prove di ammissione in accademia ho capito che era quella la mia strada e ciò che volevo davvero fare nella mia vita”. L’attrice di Terra Amara ha poi accennato allo splendido rapporto con suo marito Uygur: “Devo ringraziare i miei genitori perché quando ho deciso di fare l’attrice non si sono opposta in alcun modo e mi hanno sempre sostenuta. Devo ringraziare anche mio marito… Quest’anno saranno 54 anni di matrimonio, prima siamo stati fidanzati per due anni”.

Uygur, il marito di Serpil Tamur a Verissimo: “Ecco quando è scattata la scintilla…”

A gran sorpresa, Uygur – marito di Serpil Tamur – ha fatto il suo ingresso nello studio di Verissimo per partecipare al racconto della loro splendida storia d’amore. “Io sono di Ankara ma ho frequentato l’università ad Istanbul dove sono rimasto per fare il servizio militare e poi ho iniziato a lavorare per un’azienda Italiana… Torno per passare un capodanno con degli amici e all’improvviso arriva una ragazza bellissima, che era lei, Serpil”. Questo il racconto di Uygur, marito di Serpil Tamur di Terra Amara, che poi prosegue. Era la sorella della moglie di un mio amico; abbiamo passato il capodanno insieme e quella serata è stata davvero meravigliosa. E’ scattata una scintilla tra noi quella sera, il giorno dopo andai a vederla a teatro e così abbiamo iniziato a frequentarci.

Serpil Tamur ha dunque raccontato a Verissimo come con suo marito Uygur sia stato amore a prima vista: “Il segreto di questo amore? Non so se c’è, abbiamo avuto subito una simpatia reciproca; questo è venuto alla luce solo più tardi. Potrei definirlo amore a prima vista e continua ad esserlo da 54 anni…”. L’attrice ha poi aggiunto: “Io sono una gran romanticona, adoro leggere le poesie, ascolto molte canzoni: nonostante l’età mi sento davvero giovane!”











