“Serve Fondo nazionale per legge salvasuicidi”/ Stracuzzi: “30% non può accedervi”

Letterio Stracuzzi, avvocato e presidente dell’Ets, Protezione Sociale Italiana, ha chiesto un fondo nazionale in favore della salvasuicidi, ovvero, la legge 3 contro il sovraindebitamento. “Serve un fondo – ha spiegato come si legge sul sito dell’agenzia di stampa Ansa – per permettere a tutti di accedere ai benefici della legge 3 detta salvasuicidi contro il sovraindebitamento. Anche per chi non ha le risorse economiche per pagare le spese di avvio della procedura”. Tale legge ha permesso a numerosi imprenditori e famiglie di uscire da una condizione economica critica, liberandosi dalla morsa dei debiti che rischiava di lasciarsi in una stato di profondo disagio sia economico quanto sociale. Spesso e volentieri, infatti, coloro che hanno debiti ingenti non vedono più una via d’uscita e ricorrono a folli gesti e drammatici, con tutto ciò che ne conseguenze.

La richiesta del dottor Stracuzzi giunge alla luce del fatto che la situazione del sovraindebitamento si è acuita negli ultimi tempi con la crisi economica causata prima dalla pandemia di covid e poi dallo scoppio della guerra in Ucraina. La Legge 3, inserita nel Codice della Crisi, permette al debitore di onorare le somme che riesce a pagare in base alle sue attuali condizioni economiche, cancellando quelle rimanenti. Peccato però che non tutti coloro che sono realmente interessati da questa norma, riescono ad accedere ai benefici previsti.

FONDO PER LEGGE SALVASUICIDI, I DATI SNOCCIOLATI DA STRACUZZI

“Circa il 30% delle persone indebitate – aggiunge ancora Stracuzzi – non è in grado di sostenere i costi di accesso alla procedura. Dall’inizio della nostra attività, abbiamo assistito 736 famiglie per un ammontare di debiti stralciati superiore ad euro 130 milioni. Tuttavia, l’allarme resta alto. Nel 2022 si sono rivolti alle sedi dei nostri Organismi di Composizione della Crisi della Lombardia e della Sicilia, oltre 3.000 tra imprese e famiglie”.

“Di queste – ha proseguito – quasi 1.000 non sono riuscite ad accedere ai benefici della legge 3 perché non possiedono alcuna disponibilità economica per pagare le spese della procedura”. Per queste ragioni l’avvocato ha lanciato la sua proposta a istituzioni e Vaticano di modo da creare un apposito fondo anche attraverso le dotazioni del Fondo Unico di Giustizia.

