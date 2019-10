Ses*o con minorenne amichetto della figlia/ Sentenza Macerata, 2 anni alla mamma

Il processo a Macerata per i presunti abusi della mamma 44enne, accusata di aver costretto l’amichetto minorenne della figlia a fare ses*o con lei di nascosto dal marito e dalla stessa ragazzina, si è concluso questa mattina con il patteggiamento ottenuto dalla mamma “hot”. Ha patteggiato 2 anni per violenza sessuale su minorenne la donna, secondo la decisione poi emessa dal gup del Tribunale di Macerata: i fatti risalgono al 2014 e 2015, ma solo ultimamente in tv a Pomeriggio 5 si è tornati a parlare del presunto scandalo dai tratti ancora oggi molto oscuri. L’accusa, oltre a presentare testimonianze di diversi episodi di violenze e stupri al ragazzino e ad altri amichetti della figlia, contestava anche lo spaccio di droga della donna che avrebbe offerto hashish al minorenne per abbassare le sue difese e sedurlo con maggior facilità. Oggi però la 44enne difesa dall’avvocato Annarosa Belsanti – riportano i colleghi delle Cronache Maceratesi – ha presentato una perizia che dimostra come sussista un vizio parziale di mente.

PRESUNTI ABUSI A MACERATA: LA DONNA PATTEGGIA

I giudici hanno accordato il patteggiamento riconoscendo, in parte, il vizio di mente per la mamma accusata di violenze sessuali: parte civile si è costituito la giovane vittima degli abusi, assistito dall’avvocato Federica Nardi. Proprio a Pomeriggio 5 ieri il ragazzino, con volto coperto, ha raccontato per filo e per segno cosa sarebbe successe in quella casa le varie volte in cui la donna ha tentato, riuscendoci, ad andare a letto con lui. «Quando ci invitava a casa c’erano bottiglie di alcool, vodka, amari e roba pesante e ci faceva anche fumare marijuana e hashish», raccontava giusto ieri il ragazzino all’inviato di Pomeriggio 5, Vito Paglia «ho avuto rapporti sessuali con lei, non solo a casa. Qualche volta in auto mi metteva le mani nei pantaloni. […] Abbiamo scambiato dei messaggi, ci sono dei video nei quali si vede che non è normale, che fanno riferimento al ses*o».

