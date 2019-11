“Ses*o e alcol a Il Collegio”/ Ex concorrente William Carrozzo: “Ecco la verità”

Stanno facendo discutere le dichiarazioni di William Carrozzo, ex concorrente de Il Collegio 3, l’edizione ambientata nel 1968, su quanto sarebbe avvenuto a suo dire all’interno del programma tra sesso e alcol. Ospite sul canale YouTube di Denis Dosio, William Carrozzo si è prima soffermato sui metodi utilizzati dai ragazzi per nascondere le loro impressioni agli autori del programma impedendo che venissero mandate in onda: “Picchiettavamo sul microfono per non far sentire alla produzione cosa dicevamo, oppure soffiavamo e questa cosa dava molto fastidio ai microfonisti. Oppure mettevamo un brand dentro. Tipo se io dovevo dire ‘Mi piace Carlotta’ e non volevo che la produzione lo mandava in onda dovevo dire ‘Mi piace la Coca-Cola Carlotta’, così c’era il marchio e dato che in televisione non possono sponsorizzare altri marchi, quella frase non veniva mandata in onda“.

William Carrozzo: “Sesso e alcol a Il Collegio”

Secondo William Carrozzo, inoltre, i ragazzi non sempre sarebbero costretti a mangiare ciò che passa…il collegio: “Sì, mangiavamo roba di mer*a ma non sempre. Delle volte ad esempio mangiavamo il pollo o panini col salame. I professori erano avvantaggiati rispetto a noi: sapevano in anticipo cosa veniva cucinato e decidevano se mangiare con noi o a parte, inoltre avevano i cellulari e potevano tornare a casa quando volevano“. Ma la vera e propria “bomba”, come sottolineato da Denis Dosio, è la seguente: “Nessuno ha mai fatto sesso nel Collegio ma c’è una leggenda, confermata in parte perché molte persone me l’hanno confermata, che c’è stato un atto sessuale nel Collegio, ma non dirò nomi“. Sempre di “leggenda”, inoltre, parla Carrozzo nel riferirsi a qualcuno che sarebbe riuscito ad introdurre e a consumare alcol. La produzione del programma deciderà di smentire?





