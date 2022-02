Sesso occasionale, testo e significato canzone Tananai/ Sanremo 2022: quale amore?

“SESSO OCCASIONALE”, TESTO COMPLETO E SIGNIFICATO DELLA CANZONE DI TANANAI A SANREMO 2022

Il testo completo di “Sesso occasionale“, brano che Tananai presenta al Festival di Sanremo 2022, è stato scritto da D. Simonetta, P. Antonacci, A. Raina e A. Cotta Ramusino e vive di grandi profondità al suo interno. Tananai ha poi saputo dare un taglio maturo, nonostante la giovane età, a un testo che si confà alla kermesse della musica italiana. Le strofe del testo Sesso occasionale sono impegnative, a tratti lunghe, ma si abbinano a un sottotesto musicale in grado di accompagnare il pubblico verso momenti molto interessanti ed emozionanti.

Il testo “sesso occasionale” di Tananai sembra portarci a raccontare una storia d’amore superficiale o una persona con questi sentimenti, quando in realtà siamo dentro alla volontà proprio che quell’occasionale sia invece un semplice pretesto per iniziare una storia straordinaria a livello emotivo.

TESTO COMPLETO “SESSO OCCASIONALE” DI TANANAI A SANREMO 2022: NON FINIAMOCI PIÙ

Sesso occasionale è dunque la canzone con cui Tananai sta concorrendo al Festival di Sanremo 2022, andiamo a leggerne il testo completo.

Non mi ricordo dove ho parcheggiato la mia macchina distrutta

Ok va bene che sono distratto nemmeno tu sei perfetta

E quanto ti ho aspettata ma tu no no, stavi cercando un tipo, qualcosa che non ho

Un altro un po’ più freddo ma io no, io c’ho 38 gradi in corpo

E la testa in alto mare, troviamoci una casa

E non finiamoci più nel sesso occasionale

Ma sappi che tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di cosa hai bisogno

Baby ritorna da me e metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è, quell’altra non mi è mai piaciuta

Abbiamo litigato come i gatti sembra che è caduto il cielo

Ok va bene che non lo rifaccio si però dai anche meno

E quanto ti ho aspettata ma tu no no

Ballavi con un tipo, de Niro al quinto shot

Rimani fino a tardi ma io no, io me ne vado che c’ho sonno

E la testa in alto mare, troviamoci una casa e non finiamoci più

Nel sesso occasionale ma sappi che

Tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di cosa hai bisogno

Baby ritorna da me e metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è, quell’altra non mi è mai piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta

Baby ritorna da me e metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è, quell’altra non mi è mai piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta

