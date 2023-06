Sestri Levante, maxi rissa fra giovani stranieri a Riva Trigoso/ 5 ragazzi al pronto soccorso

Una maxi rissa si è verificata nella serata di ieri in quel di Sestri Levante, precisamente a Riva Trigoso. Come riferito da diversi media locali, a cominciare dal sito de IlSecoloXIX, l’episodio è avvenuto sul lungomare Cristoforo Colombo attorno alle ore 19:30 di ieri sera, causando il panico fra i turisti e i residenti che alla vista dell’alterco sono fuggiti terrorizzati. Nel giro di pochi minuti, dopo che è scoppiata la rissa, sono intervenuti i carabinieri con ben dieci unità, in aggiunta alla polizia urbana: subito sono scattate le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto e capire i motivi della baruffa.

La rissa ha coinvolto un gruppo di giovani e i presenti sono stati tutti identificati, anche se per ora non sono stati presi dei provvedimenti. Insieme ai militari dell’Arma sono intervenuti anche gli uomini del 118 con l’automedica Tango-1 e tre ambulanze: in totale cinque ragazzi sono stati feriti, fra cui due in codice giallo con una prognosi fino a trenta giorni. Sono stati trasportati presso il pronto soccorso di Lavagna e sarebbero dei giovani stranieri originari di Albania, Romania e Marocco.

SESTRI LEVANTE, MAXI RISSA: INIZIATO TUTTO CON UN DIVERBIO

Al momento comunque l’indagine è coperta dalla massima discrezione e nei prossimi giorni sono attese ulteriori novità e soprattutto i dettagli di quanto accaduto. Secondo quanto emerso, la rissa di Sestri Levante sul lungomare di Riva Trigoso, sarebbe scattata all’interno di un locale, un bar che si affaccia su via della Libertà, per poi proseguire anche all’esterno, spostandosi quindi verso via Colombo.

In base ad una prima ricostruzione sembra che il tutto sia cominciato a seguito di un diverbio fra due connazionali. Poi, come spesso e volentieri accade in questi casi, dalle parole si è passati ai fatti e il tutto è degenerato in una colluttazione decisamente estesa. Non è da escludere, riportano i media locali, che il consumo di alcol abbia ulteriormente esacerbato gli animi.

