Sethu/ “Cause perse” bocciata dalla sala stampa: ultimo posto in classifica generale a Sanremo 2023

Sethu è ultimo nella classifica generale provvisoria di Sanremo 2023

Sethu è tra i big in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023 con il brano “Cause perse”. Il cantante, proveniente dal mondo di Sanremo Giovani, ha debuttato sul palcoscenico del Teatro Ariston durante la seconda serata di mercoledì 8 febbraio 2023 senza però incontrare il favore e soprattutto il voto della sala stampa. La sua canzone “Cause perse”, infatti, non ha convinto la sala stampa che l’ha relegato all’ultimo posto sia nella classifica dei 14 big che nella prima classifica provvisoria generale. A non convincere anche la sua performance live nonostante la presenza del fratello gemello Jiz, suo produttore e musicista.

“Siamo arrivati dalla cameretta all’Ariston – ha detto il cantante a Il messaggero-, raccontando le nostre inquietudini e le nostre incertezze. Litighiamo su cose futili, ma sulla musica siamo una cosa sola”. Tra i due fratelli c’è un rapporto davvero molto stretto come ha raccontato il cantante a Rockol.it: “siamo molto simili come persone, non perché ci somigliamo fisicamente. Anche se abbiamo gusti diversi, abbiamo una visione artistica molto simile. Ci completiamo a vicenda. È un legame fortissimo, una situazione che non so quanti artisti a livello globale possano sperimentare”.

Marco De Lauri, questo il vero nome di Sethu, partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo 2023 con un brano autobiografico. “Parla di me – e di mio fratello -. Delle nostre ambizioni, ma al contempo anche di fallimento e di rivalsa. È il modo di dire che non importa se in certi momenti sembra che nessuno ti capisca. Se sei convinto di quello che fai, andrai lontano. Insomma, crederci sempre” – ha rivelato il giovane cantante dalle pagine de Il Messaggio.

La classifica della sala stampa non l’ha premiato, visto che l’ha relegato all’ultimo posto sia nella classifica tra i 14 big della seconda serata che nelle provvisoria generale, ma è ancora tutto da decidere visto che questa sera toccherà votare alla giuria demoscopica e al televoto da casa.

