Sethu, chi è il cantante di Sanremo 2023/ Vero nome, il fratello gemello Giorgio(Jiz) e origine nome d’arte

Sethu, chi è il cantante di Sanremo: il nome e il rapporto con il fratello

A Oggi è un altro giorno, nel salotto di Serena Bortone, si racconta oggi pomeriggio Sethu. Il cantante ha preso parte al Festival di Sanremo 2023, piazzandosi all’ultimo posto con il brano Cause Perse. Nato a Savona il 21 novembre 1977, il suo vero nome è Marco De Lauri e, sin da giovanissimo, ha inseguito la sua passione per la musica. Ad accompagnarlo e condividere con lui questa passione il fratello gemello Giorgio, in arte Jiz, che l’ha anche affiancato nell’esperienza a Sanremo accompagnandolo alla chitarra elettrica.

Ai suoi esordi si è più volte esibito in alcuni gruppi musicali, prediligendo il genere punk, prima di tuffarsi nel mondo dell’hip hop. Ed è piuttosto curiosa la scelta di chiamarsi Sethu, sostituendo il suo vero nome con un’originale nome d’arte: il riferimento è musicale ed è un’ispirazione all’album At the gate of Sethu del gruppo Nile.

Sethu, da Sanremo Giovani all’Ariston: la sua cavalcata al successo

L’esperienza di Sethu al Festival di Sanremo 2023 affonda però le sue origini ai mesi precedenti, quando è stato uno dei grandi protagonisti di Sanremo Giovani. L’evento musicale condotto da Amadeus premia le giovani promesse della musica, regalando loro la possibilità di accedere di diritto alla gara ufficiale ed esibirsi così tra i Big all’Ariston. Nel novembre 2022 Sethu è rientrato tra i dodici artisti partecipanti al concorso, sino ad essere stato selezionato, nella finale di dicembre, tra gli artisti emergenti che si sono conquistati la possibilità di gareggiare tra i Big.

Il brano portato in gara è Cause Perse e, in occasione della sua partecipazione alla kermesse, il giovane artista ha pubblicato anche l’EP Cause perse. La canzone che ha segnato il suo debutto all’Ariston, tuttavia, ha conquistato l’ultimo posto in classifica.











