Sembra essere, purtroppo, l’ennesimo femmicidio i cui contorni sono ancora da chiarire quello capitato nella tarda serata di ieri, sabato 3 maggio 2025, a Settala – poco distante da Milano, nell’area sud-est dell’hinterland – con il 50enne marocchino Khalid Achak che ha ucciso a coltellate la moglie 43enne Amina Sailouhi al culmine di quello che i vicini dello stabile in via Cerca descrivono come l’ennesimo violento litigio scoppiato tra i due: la coppia viveva a Settala da un paio di anni e da tempo – spiega il sindaco Massimo Giordana – erano sotto osservazione da parte dei Sevizi sociali visto che in casa era presente anche la figlia di 10 anni.

Diretta Potenza Picerno/ Dove vederla in streaming video: derby lucano (Playoff Serie C, 4 maggio 2025)

Sarebbe stata proprio quest’ultima ad allertare le forze dell’ordine di Settala dopo aver trovato il corpo senza vita della madre riverso in una pozza di sangue nella camera da letto: secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe capitato attorno alle 22 per ragioni ancora da chiarire ma probabilmente il larga parte legate allo stato di alterazione dovuto all’alcool in cui versava l’uomo; mentre l’allarme è stato lanciato – appunto, dalla figlia – attorno alle 23, con l’uomo individuato dagli inquirenti mentre usciva di casa con la piccola gridando “l’ho ammazzata” ed è stato anche trovato il coltello utilizzato nell’omicidio.

Terremoto oggi, 4 maggio 2025 Morfasso (PC) M. 3.6/ Scossa avvertita anche a Parma, Piacenza e Lodi

Settala, dietro al femminicidio una situazione problematica: il 50enne marocchino diventava spesso violento a causa dell’alcool

Attualmente la bimba è stata affidata ad un parente della coppia che vive poco distante dal loro appartamento a Settala, mentre l’uomo è stato arrestato ed immediatamente trasferito al carcere San Vittore in attesa che si confermi l’accusa di omicidio aggravato mossa dagli inquirenti a suo carico: il sindaco – appresa la notizia – ha confermato che la coppia era “sotto osservazione“, spiegando che da poco la moglie aveva avuto “un colloquio con i Servizi sociali” e che era perfettamente “in grado di seguire la figlia”; precisando che dal suo punto di vista il comune avrebbe osservato tutte “le procedure” e che “oltre non si potesse andare”.

Estrazione Million Day, numeri vincenti oggi 4 maggio 2025/ Ecco la doppia cinquina delle ore 13

Tesi – forse – parzialmente smentita dai racconti de vicini di casa della coppia di Settala con una donna che ha raccontato che talvolta “sentivo (..) la bambina che piangeva e chiedeva aiuto“, chi descrive l’uomo come “aggressivo” e spesso ubriaco al punto da barcollare per strada e lanciare “sedie e bottiglie dal balcone” contro gli altri inquilini: proprio per queste ragioni una vicina di casa aveva già presentato un esposto dopo che il 50enne le aveva “imbrattato la porta e il muro con il sangue” dopo essersi “tagliato i piedi”; mentre non si contano le richieste di aiuto ai Carabinieri intervenuti parecchie volte in quello stabile, sempre a causa dell’uomo.