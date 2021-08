Sette donne per una strage, Rete 4/ Un western d’annata nel pomeriggio

Sette donne per una strage va in onda su Rete 4 oggi, lunedì 30 agosto 2021, a partire dalle 16.35. Il film è un western per la regia di Gianfranco Parolini. La pellicola del 1967 è distribuita da ITALCID. Nel cast troviamo Adriana Ambesi, in 6 anni di carriera ha interpretato 18 film, tra cui – 10.000 dollari per un massacro, Uno straniero a Paso Bravo, I frutti amari, Tre pistole contro Cesare, La grande notte di Ringo -.

Un’altra protagonista è Anna Baxter vincitrice nel 1947 del premio Oscar come migliore attrice non protagonista per – Il filo del rasoio – e di 1 Golden Globe. Il film è prodotto da Marcello Luchetti per Danny Film (Roma), L.M. (Madrid), Danubia Film (Vienna), Euro Film (Vaduz). Il film con un cast tutto al femminile vede la presenza di Rossella Como, il suo più recente lavoro è stato – Vacanze di Natale – del 1983. Perla Cristal interpreta Bridget, in 32 anni di carriera ha al suo attivo 18 film, il suo ultimo lavoro risale al 1989 con – La bianca colomba -.

Sette donne per una strage, la trama del film

Leggiamo la trama di Sette donne per una strage. Ai confini del Messico una carovana viene attaccata dai guerrieri Apache di Nuvola Bianca, le uniche superstiti sono sette donne, che per salvarsi abbandonano il luogo e cercano con grandi difficoltà di raggiungere Fort Lafayette attraversando in territorio dominato dalla presenza degli indiani. Costoro si accorgono della presenza delle donne e cominciano ad inseguirle con l’intento di catturarle vive.

Le sette donne si difendono come possono giocando anche d’astuzia, purtroppo per una di loro la sorte è avversa, viene catturata e rapita dagli indiani. Le sue amiche si mettono sulle sue tracce, la ritrovano uccisa. Le sopravvissute si rendono conto che la situazione è grave e se vogliono salvare la vita, devono dimenticarsi di essere donne e combattere come se fossero uomini trasformandosi in veri soldati da combattimento.

La disperazionee il terrore trasforma i loro caratteri. Imparano a difendersi trasformando le loro sottane in armi, fuggono, si nascondono, avanzano verso il forte con gli indiani che le insidiano, ma riescono comunque ad andare avanti tra agguati, trabocchetti e acrobatiche fughe. Ad un certo momento incontrano lungo la strada MacJntosh, un cacciatore bianco e con il suo aiuto afrontano l’ultimo scontro con gli indiani, nella lotta altre due donne perono la vita, ma alla fine riescono ad avere il sopravvento sugli indiani sconfiggendoli.



