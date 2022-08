Sette donne per una strage/ Su Rete 4 il film con Anne Baxter

Sette donne per una strage, film di Rete 4 diretto da Cehett Grooper e Gianfranco Parolini

Sette donne per una strage sarà in onda oggi, 2 agosto, alle ore 16.45 su Rete 4. Si tratta di un film western diretto da Cehett Grooper e Gianfranco Parolini, realizzato nel 1966 e distribuito al pubblico l’anno successivo. Esso è nato dalla collaborazione di ben quattro paesi (Spagna, Italia, Austria e Liechstein), sebbene i dialoghi presenti al suo interno siano esclusivamente in lingua italiana e spagnola. All’interno del cast spiccano nomi di prestigio come Anne Baxter, vincitrice di un Premio Oscar e di un Golden Globe come migliore attrice non protagonista per suo ruolo nel film The Razor’s Edge. Le musiche, invece, sono a cura di Carlo Savina, noto musicista italiano e primo direttore d’orchestra della RAI.

Inga Lindstrom scelta d'amore/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Il titolo italiano di questo film ha subito vari riadattamenti nel tempo, ed è ben diverso rispetto a quello con cui il film è conosciuto all’estero. In Italia, ad esempio, il titolo di produzione Sette donne per una strage è stato preferito a quello di lavorazione, cioè Donne alla frontiera. Inoltre, il film è stato distribuito in Germania con il titolo Frauen, die durch die holle gehen, il quale può essere letteralmente tradotto con Donne che attraversano l’inferno. Non particolarmente apprezzato dalla critica, il film è comunque passato alla storia come una delle prime pellicole western di stampo femminista, in piena linea con il fermento culturale tipico dei primi anni sessanta.

Delitto in Costa Azzurra/ Su Rete 4 il film con Philippe Bas

Sette donne per una strage, la trama del film

Il film Sette donne per una strage è ambientato in Messico. Sette donne, sfuggite ad un agguato teso dai guerrieri Apache ai danni della loro carovana, sono in viaggio verso Fort Lafayette. I soldati, però, sono ancora alla ricerca delle superstiti, assetati di vendetta e pronti a catturarle e ad ucciderle al primo passo falso. La vita delle donne cambia improvvisamente quando il cadavere di una di loro viene ritrovato in condizioni pietose. Questo è per le superstiti un segnale inequivocabile: fuggire non è più sufficiente, bisogna rispondere con la forza. Dopo un iniziale periodo di paura e disperazione, le sei donne ancora in vita si riscoprono audaci guerriere e riescono ad avvicinarsi alla loro meta rispondendo ai continui assalti dei nemici. In un momento di particolare difficoltà, l’intervento del cacciatore MacJntosh sembra sollevare le sorti delle donne. E’ proprio con il suo supporto che affrontano la battaglia finale, dalla quale riescono ad uscire vincitrici, pagando però con il sangue di due guerriere.

LEGGI ANCHE:

Rosamunde Pilcher: Un’eredità pesante/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

© RIPRODUZIONE RISERVATA