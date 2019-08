Sette giorni per non morire/ Su Rai 2 il film con Katharina Scuttler (28 agosto)

Il film Sette giorni per non morire è la proposta di Rai 2 per la sua prima serata di oggi, mercoledì 28 agosto 2019. La pellicola andrà in onda dalle 21:20 circa ed è diretta da Roland Suso Richter. Appartiene al genere thriller e vede come protagonisti gli attori Stefanie Stappenback, Katharina Scuttler e Marcus Mittermeier. Un film di origine tedesca rilasciato due anni fa con il titolo originale Der 7. Tag e ispirato al romanzo scritto da Nika Lubitsch grazie all’adattamento di André Georgi. Il cast vede inoltre la presenza di artisti come Henning Baum, Steve Windolf, Josefine Preuß, Christian Kuchenbuch, Frank-Leo Schroder, Anton Pampushnyy e Sesede Terziyan, oltre a molti altri colleghi presenti con personaggi di minor rilievo.

Sette giorni per non morire, la trama del film

La trama di Sette giorni per non morire accende le luci su Sybille e Michael, una coppia solida sia nella vita privata sia nel lavoro. Lui infatti fa l’avvocato ed è molto popolare, mentre lei ha dedicato la sua carriera al mondo della ristorazione. Un giorno tuttavia le vite di entrambi verranno stravolte per sempre: Sybille si sveglia in una stanza d’albergo mentre impugna un coltello insanguinato. Al suo fianco c’è Michael, ucciso in modo brutale. Ormai in panico e sicura della propria innocenza, la donna accoglierà la Polizia da lì a poco e racconterà la sua versione dei fatti. Solo che Michael era assente ormai da un anno e mezzo, in seguito al sospetto da parte delle autorità che fosse fuggito con i 20 milioni di euro rubati ai fondi di alcuni suoi clienti. Una tesi alimentata anche dal fatto che l’avvocato aveva lasciato in quell’occasione la moglie incinta e senza spiegazioni. Sybille in seguito ha perduto tutto, il bambino e i suoi averi, fra cui persino la casa. Ora però deve dimostrare la propria innocenza trovando il vero colpevole, sicura di essere innocente e con un misto di rabbia e dolore in corpo. I Commissari Rainer e Tanja tuttavia le stanno con il fiato sul collo, anche se Sybille potrà contare sull’aiuto dell’amica Gabi e del marito di quest’ultima, Ullrich, tra l’altro ex collega di Michael. Quando le ritornerà la memoria su quanto accaduto, capirà infine di trovarsi in un pericolo più grande del previsto.

