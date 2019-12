Sette spose per sette fratelli/ Su Rete 4 il musical del 1954 (oggi 24 dicembre)

Su Rete 4 alle ore 21.25 del 24 dicembre viene trasmesso il film Sette spose per sette fratelli, un musical del 1954 per la regia di Stanley Donen. La sceneggiatura è liberamente ispirata al romanzo The Sobbin’ Women. Nel cast ci sono fra gli altri Jane Powell, Howard Keel, Russ Tamblyn e Julie Newmar.

Sette spose per sette fratelli, la trama

I sette fratelli Pontipee vivono in Oregon e sono boscaioli. La loro vita è fatta di duro lavoro e poco svago e non sono molte le occasioni nelle quali possono incontrare fanciulle da corteggiare. Adamo, il fratello maggiore, è consapevole che una presenza femminile servirebbe, anche perché la casa è sempre sporca e si mangia molto male quando ai fornelli si mettono gli uomini. Così decide di trovarsi una moglie e la individua nella cameriera dell’osteria del paese. La ragazza si chiama Milly e fra i due scocca la scintilla. Le nozze vengono celebrate in un lampo ma solo quando si mettono in viaggio per raggiungere la baita Adamo rivela a Milly che ha sei fratelli. Giunti alla baita la donna si convince inizialmente che il marito l’abbia sposata solo per avere una sguattera. Poi quando l’uomo dorme su un albero pur di lasciarla tranquilla, capisce che in realtà la ama e si mette al lavoro per rendere meno rozzi i fratelli. Con pazienza ma fermezza, insegna loro ad essere ordinati e puliti, a ballare e a corteggiare una ragazza.

Arriva il giorno della festa del paese e Adamo e Milly accompagnano i sei fratelli che sono intenzioni a trovarsi una fidanzata. Durante la festa ci sarà una gara per costruire un fienile ma prima si inizia con un ballo nel quale i fratelli Pontipee dimostrano alle giovani le loro abilità di ballerini. Ciò scatena le ire dei ragazzi della valle e così la costruzione del magazzino si trasforma in una grande rissa. Una volta tornati a casa, Milly prova a curare le loro ferite ma sembra che i giovanotti abbiano testa solo per le ragazze che hanno conosciuto durante il ballo. Nessuno di loro, però, ha il coraggio di farsi avanti perché sanno che i genitori non saranno mai d’accordo a nozze con dei rozzi taglialegna. Adamo, allora, spinge i fratelli a fare come nel ratto delle Sabine, raccomandandosi però di rapire anche il pastore per poter celebrare le nozze. Così fanno ma dimenticano il pastore. Intanto è inverno e così le giovani sono costrette a svernare in baita perché le strade sono chiude dalla neve. Milly protegge le giovani e manda i sei fratelli a dormire in fienile, intanto litiga con il marito che va via di casa. Arriva la primavera e le giovani sono ormai innamorate dei boscaioli.

Tuttavia le famiglie arrivano per riportarle a casa ma le giovani non vogliono andare via nonostante i rispettivi fidanzati facciano di tutto per riconsegnarle ai genitori, capendo che è l’unica cosa giusta da fare. In questo parapiglia si sente il pianto di una neonata, la figlia di Adamo e Milly. Il pastore teme che sia frutto del peccato e chiede alle giovani chi sia la madre. Le ragazze, per restare con i fidanzati, dicono all’unisolo di essere le madri e così, non potendo scoprire la verità, le famiglie acconsentono ai matrimoni. Intanto è tornato anche Adamo che fa pace con la moglie e conosce finalmente sua figlia.



